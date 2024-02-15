Дюжаррик пообещал проверить данные об отказе Канады выдать нациста Гунько
Дюжаррик пообещал проверить данные об отказе Канады выдать России нациста Гунько
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
ООН, 15 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не смог прокомментировать отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько российским властям, но пообещал вернуться с ответом позже.
Власти Канады ранее отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько.
"Нет, я не осведомлен о конкретно этом развитии событий. Но я проверю и вернусь к вам", - сказал Дюжаррик на брифинге.
В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
МИД Белоруссии тогда заявил, что Минск рассчитывает, что последуют официальные извинения руководства Канады из-за ситуации с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте этой страны. В пресс-службе внешнеполитического ведомства заметили, что этот случай - "своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории".
Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние.
В частности, согласно документу, Гунько - уроженец села Умань в тогда еще Второй Польской Республике, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области нацистами для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.