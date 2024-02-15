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Дюжаррик пообещал проверить данные об отказе Канады выдать нациста Гунько

Дюжаррик пообещал проверить данные об отказе Канады выдать нациста Гунько - РИА Новости, 15.02.2024

Дюжаррик пообещал проверить данные об отказе Канады выдать нациста Гунько

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не смог прокомментировать отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько российским властям, но... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:29

2024-02-15T01:29

2024-02-15T01:29

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ООН, 15 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не смог прокомментировать отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько российским властям, но пообещал вернуться с ответом позже. Власти Канады ранее отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько. "Нет, я не осведомлен о конкретно этом развитии событий. Но я проверю и вернусь к вам", - сказал Дюжаррик на брифинге. В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. МИД Белоруссии тогда заявил, что Минск рассчитывает, что последуют официальные извинения руководства Канады из-за ситуации с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте этой страны. В пресс-службе внешнеполитического ведомства заметили, что этот случай - "своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории". Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Гунько - уроженец села Умань в тогда еще Второй Польской Республике, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области нацистами для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

https://ria.ru/20240214/peskov-1927306815.html

https://ria.ru/20240214/vydacha-1927213789.html

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