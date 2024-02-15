https://ria.ru/20240215/onkologiya-1927056637.html

Международный день детей, больных раком

Международный день детей, больных раком - РИА Новости, 15.02.2024

Международный день детей, больных раком

15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:45

2024-02-15T03:45

2024-02-15T03:45

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рак

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15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Впервые этот день был проведен в 2002 году Международной организацией детского рака (Childhood Cancer International, CCI) – глобальной сетью, состоящей из 183 организаций родителей, ассоциаций больных раком детей, переживающих ремиссию, или групп взаимопомощи в 94 странах на пяти континентах.Международный день детей, больных раком – глобальная совместная кампания по повышению осведомленности о детской онкологии и поддержке больных детей их семей.Идея проведения Международного дня детей, больных раком, состоит в том, что каждый ребенок и подросток с онкологическими заболеваниями должен иметь самую лучшую медицинскую и психосоциальную помощь независимо от происхождения, расовой принадлежности, финансового положения или социального статуса. По мнению Международной организации детского рака, каждый такой ребенок должен иметь право на раннюю и правильную диагностику, право на обеспечение жизненно важными лекарствами, право на надлежащее качественное лечение, а также право на последующий уход, услуги и возможность стабильного получения средств к существованию. Символ борьбы с детской онкологией – золотая лента. Золото символизирует драгоценное сокровище, которым являются дети для своих родителей. Различные организации используют золотую ленту для выражения поддержки и солидарности в борьбе с детским раком. Рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные. Кроме того, злокачественные опухоли у детей всегда развиваются быстрее. Современная медицина пока не может точно назвать причины появления этой болезни у детей. Установлены лишь предпосылки, к ним относят генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия (загрязнение окружающей среды и наличие токсических веществ в составе окружающей обстановки), а также патологии плода в период внутриутробного развития. Факторами риска детского рака являются некоторые хронические инфекции, такие как ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр и малярия, большой возраст родителей на момент рождения, отказ от грудного вскармливания и пр. Специфических признаков онкологии у детей нет. Существует общий опухолевый симптомокомплекс: вялость, плаксивость, снижение массы тела, упругости кожи, бледность кожных покровов, а также постоянное недомогание. О наличии опухоли могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу и пройти обследование. Огромную роль в выявлении злокачественных опухолей играют регулярные профилактические осмотры. Окончательный диагноз ставится на основе биопсии – гистологического исследования образца опухолевой ткани. Биопсия поможет также определить стадию ракового заболевания.По данным ВОЗ, ежегодно рак диагностируется у примерно 400 тысяч детей и подростков в возрасте 0-19 лет.Наиболее распространенные виды детского рака – лейкозы, рак головного мозга, лимфомы и солидные опухоли, такие как нейробластома и нефробластома. В странах с высоким уровнем дохода, где комплексные услуги общедоступны, более 80% детей, больных раком, излечиваются. В странах с низким и средним уровнем дохода – менее 30%.Ежегодно рак уносит жизни почти 100 тысяч детей, он является главной причиной смерти детей и подростков.В сентябре 2018 года была запущена Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с раком у детей. Цель инициативы состоит в том, чтобы к 2030 году довести показатель выживаемости всех больных раком детей как минимум до 60%. Это означает увеличение показателя эффективности лечения примерно вдвое и спасение еще одного миллиона жизней в ближайшие десять лет. В декабре 2021 года ВОЗ и Детская научно-исследовательская больница Св. Иуды (США) создали Глобальную платформу по обеспечению доступа к препаратам для лечения детей с онкологическими заболеваниями, которая является первой в своем роде, в целях бесперебойного снабжения высококачественными лекарствами для лечения онкологических заболеваний у детей.В России ежегодно 3,5-4 тысячи детей сталкиваются со злокачественными опухолями. Более 80% опухолей у детей излечиваются. По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, в 2022 году впервые были взяты под диспансерное наблюдение 2 976 детей в возрасте 0-14 лет. Под наблюдением в онкологических учреждениях в 2022 году находились 23 582 пациента в возрасте 0-14 лет (0-17 лет – 30 363).В России работает более ста якорных учреждений по профилю детская онкология и гематология. На базе региональных клиник организовано около 2,5 тысяч профильных коек. Но не во всех регионах и клиниках проводится интенсивная терапия: в 11 субъектах проводится только поддерживающая терапия, в восьми – нет детской службы онкологии и гематологии. Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании специализированной детской клиники было принято в 2005 году после встречи президента РФ Владимира Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ. В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, позволяющие не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов.Ежегодно здесь выполняется до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире.Центр является одним из лидеров молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно по этому направлению проводится до 70 тысяч исследований. Ежегодно оказывается до 30 тысяч консультаций, выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов. В феврале 2024 года в Красноярске заработало первое за Уралом детское отделение трансплантации костного мозга (ТКМ) на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Здесь смогут оказывать помощь не только детям из Сибири, но и Дальнего Востока с такими заболеваниями, как лейкемия высокого риска и злокачественные заболевания, которым требуется ТКМ как единственный шанс на выздоровление. Для борьбы с раком у детей применяются те же методы лечения, что и у взрослых: хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия и аблация. Ведущим методом среди них является полихимиотерапия. Принципиальным в лечении острых лейкозов у детей является использование нескольких химиопрепаратов разных групп с применением в разное время и разной последовательности. Применяется также криотерапия, лазеротерапия, эмболизация.В 2023 году в России разработали новую методику лечения костных и мягкотканных сарком у детей. Она базируется на принципах агностической терапии – лечение назначается с учетом молекулярных характеристик опухоли. При этом ее вид и локализация значения не имеют, так как разные опухоли могут иметь одинаковые молекулярные характеристики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, в мире, дети, онкология, рак