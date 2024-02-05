https://ria.ru/20240205/krasnoyarsk-1925428321.html

Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске

Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске - РИА Новости, 05.02.2024

Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске

Первое за Уралом детское отделение трансплантации костного мозга (ТМК), где окажут помощь не только детям из Сибири, но и Дальнего Востока, заработало в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:37

2024-02-05T10:37

2024-02-05T10:37

красноярский край

красноярск

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98927/65/989276594_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b654687a518e3c69791c47fb0e390a45.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Первое за Уралом детское отделение трансплантации костного мозга (ТМК), где окажут помощь не только детям из Сибири, но и Дальнего Востока, заработало в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. Отделение создано на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Раньше детей из Красноярского края и других регионов Сибири возили на операции в медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга. За год такую помощь получали 10-12 маленьких пациентов. С появлением отделения в Красноярске больных детей не придется подвергать длительным перелётам. Врачи смогут оказывать помощь большему количеству пациентов и проводить до 40 трансплантаций в год. В отделение с рабочим визитом приехал губернатор края Михаил Котюков. "Теперь в России 11 детских отделений трансплантации костного мозга. Благодаря тому, что проект реализован именно в нашем регионе, это позволит полностью удовлетворить потребность в столь сложном лечении маленьких пациентов в крае. Более того, это позволит сделать доступнее высотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Сибири, но и Дальнего Востока", - цитирует Котюкова пресс-служба. Реализовать проект удалось благодаря поддержке федеральных и краевых властей, а также благотворительных фондов и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. В январе отделение получило лицензию на сбор, транспортировку и хранение клеток. До 13 февраля планируется получить лицензию на трансплантацию костного мозга. В отделении созданы максимально безопасные и комфортные условия для маленьких пациентов. Оборудованы пять стерильных палат-боксов, из которых можно выходить только в случае крайней необходимости, если нужно провести дополнительное обследование. Также в палатах-боксах установлена система слежения за пациентами, которая выводит информацию об их состоянии на пост медсестры и в ординаторскую. Есть две палаты реанимации и интенсивной терапии. В отделении смонтирована вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха. Для родственников, которые будут находиться рядом с больными детьми, сделаны душевая и туалетная комната, кухня со всей необходимой бытовой техникой. Организованы комнаты для ухаживаюших, которые расположены таким образом, что маленькие пациенты смогут видеть своих близких и чувствовать их поддержку. Для криоконсервирования, хранения костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в цокольном этаже медцентра расположено криохранилище и помещение для подготовки к замораживанию стволовых клеток. Отмечается, что на 2024 год уже получено 10 квот на проведение ТКМ за счет федерального бюджета. Это дети с лейкемиями высокого риска и злокачественными заболеваниями, которым требуется ТКМ как единственный шанс на выздоровление.

https://ria.ru/20240205/trenazher-1925404613.html

https://ria.ru/20240124/les-1923176505.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, михаил котюков