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Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске - РИА Новости, 05.02.2024
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10:37 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/krasnoyarsk-1925428321.html
Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске
Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске - РИА Новости, 05.02.2024
Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске
Первое за Уралом детское отделение трансплантации костного мозга (ТМК), где окажут помощь не только детям из Сибири, но и Дальнего Востока, заработало в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:37
2024-02-05T10:37
красноярский край
красноярск
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Первое за Уралом детское отделение трансплантации костного мозга (ТМК), где окажут помощь не только детям из Сибири, но и Дальнего Востока, заработало в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. Отделение создано на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Раньше детей из Красноярского края и других регионов Сибири возили на операции в медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга. За год такую помощь получали 10-12 маленьких пациентов. С появлением отделения в Красноярске больных детей не придется подвергать длительным перелётам. Врачи смогут оказывать помощь большему количеству пациентов и проводить до 40 трансплантаций в год. В отделение с рабочим визитом приехал губернатор края Михаил Котюков. "Теперь в России 11 детских отделений трансплантации костного мозга. Благодаря тому, что проект реализован именно в нашем регионе, это позволит полностью удовлетворить потребность в столь сложном лечении маленьких пациентов в крае. Более того, это позволит сделать доступнее высотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Сибири, но и Дальнего Востока", - цитирует Котюкова пресс-служба. Реализовать проект удалось благодаря поддержке федеральных и краевых властей, а также благотворительных фондов и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. В январе отделение получило лицензию на сбор, транспортировку и хранение клеток. До 13 февраля планируется получить лицензию на трансплантацию костного мозга. В отделении созданы максимально безопасные и комфортные условия для маленьких пациентов. Оборудованы пять стерильных палат-боксов, из которых можно выходить только в случае крайней необходимости, если нужно провести дополнительное обследование. Также в палатах-боксах установлена система слежения за пациентами, которая выводит информацию об их состоянии на пост медсестры и в ординаторскую. Есть две палаты реанимации и интенсивной терапии. В отделении смонтирована вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха. Для родственников, которые будут находиться рядом с больными детьми, сделаны душевая и туалетная комната, кухня со всей необходимой бытовой техникой. Организованы комнаты для ухаживаюших, которые расположены таким образом, что маленькие пациенты смогут видеть своих близких и чувствовать их поддержку. Для криоконсервирования, хранения костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в цокольном этаже медцентра расположено криохранилище и помещение для подготовки к замораживанию стволовых клеток. Отмечается, что на 2024 год уже получено 10 квот на проведение ТКМ за счет федерального бюджета. Это дети с лейкемиями высокого риска и злокачественными заболеваниями, которым требуется ТКМ как единственный шанс на выздоровление.
https://ria.ru/20240205/trenazher-1925404613.html
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красноярский край, красноярск, михаил котюков
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков

Детское отделение трансплантации костного мозга создано в Красноярске

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Первое за Уралом детское отделение трансплантации костного мозга (ТМК), где окажут помощь не только детям из Сибири, но и Дальнего Востока, заработало в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
Отделение создано на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства.
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Раньше детей из Красноярского края и других регионов Сибири возили на операции в медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга. За год такую помощь получали 10-12 маленьких пациентов. С появлением отделения в Красноярске больных детей не придется подвергать длительным перелётам. Врачи смогут оказывать помощь большему количеству пациентов и проводить до 40 трансплантаций в год. В отделение с рабочим визитом приехал губернатор края Михаил Котюков.
"Теперь в России 11 детских отделений трансплантации костного мозга. Благодаря тому, что проект реализован именно в нашем регионе, это позволит полностью удовлетворить потребность в столь сложном лечении маленьких пациентов в крае. Более того, это позволит сделать доступнее высотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Сибири, но и Дальнего Востока", - цитирует Котюкова пресс-служба.
Реализовать проект удалось благодаря поддержке федеральных и краевых властей, а также благотворительных фондов и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
В январе отделение получило лицензию на сбор, транспортировку и хранение клеток. До 13 февраля планируется получить лицензию на трансплантацию костного мозга.
В отделении созданы максимально безопасные и комфортные условия для маленьких пациентов. Оборудованы пять стерильных палат-боксов, из которых можно выходить только в случае крайней необходимости, если нужно провести дополнительное обследование. Также в палатах-боксах установлена система слежения за пациентами, которая выводит информацию об их состоянии на пост медсестры и в ординаторскую. Есть две палаты реанимации и интенсивной терапии. В отделении смонтирована вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха.
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Для родственников, которые будут находиться рядом с больными детьми, сделаны душевая и туалетная комната, кухня со всей необходимой бытовой техникой. Организованы комнаты для ухаживаюших, которые расположены таким образом, что маленькие пациенты смогут видеть своих близких и чувствовать их поддержку.
Для криоконсервирования, хранения костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в цокольном этаже медцентра расположено криохранилище и помещение для подготовки к замораживанию стволовых клеток.
Отмечается, что на 2024 год уже получено 10 квот на проведение ТКМ за счет федерального бюджета. Это дети с лейкемиями высокого риска и злокачественными заболеваниями, которым требуется ТКМ как единственный шанс на выздоровление.
 
Красноярский крайКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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