https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:22
2024-02-15T18:22
2024-02-15T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия. "Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям <…> Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, и все условия для этого будут соблюдены", - сказал он.
https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда на это согласятся все члены альянса
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.
"Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям <…> Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, и все условия для этого будут соблюдены", - сказал он.
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной