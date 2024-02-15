https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО

Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024

Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:22

2024-02-15T18:22

2024-02-15T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия. "Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям <…> Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, и все условия для этого будут соблюдены", - сказал он.

https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр