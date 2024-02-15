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Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
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10:52 15.02.2024 (обновлено: 10:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/nato-1927506812.html
Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО
Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны привести к началу развала альянса. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:52
2024-02-15T10:53
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны привести к началу развала альянса. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. "Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли заявления Трампа к укреплению стратегической автономии Европы и "началу конца" НАТО . Он также напомнил, что в Европе действует основанная на тесном сотрудничестве с США система ядерного сдерживания. "Нам необходимо обеспечивать эффективность этого сдерживания. Мы не должны делать что-либо, что сможет ее подорвать", - добавил он. По его словам, такое развитие событий "может только создать ситуацию непредсказуемую и породит возможное недопонимание". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927330557.html
https://ria.ru/20240215/tramp-1927501668.html
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евросоюз, нато, дональд трамп, владимир путин, йенс столтенберг, сша, европа, россия, в мире
Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, США, Европа, Россия, В мире
Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

Столтенберг надеется, что высказывания Трампа не станут "началом конца" НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны привести к началу развала альянса.
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине
14 февраля, 13:59
"Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли заявления Трампа к укреплению стратегической автономии Европы и "началу конца" НАТО .
Он также напомнил, что в Европе действует основанная на тесном сотрудничестве с США система ядерного сдерживания. "Нам необходимо обеспечивать эффективность этого сдерживания. Мы не должны делать что-либо, что сможет ее подорвать", - добавил он. По его словам, такое развитие событий "может только создать ситуацию непредсказуемую и породит возможное недопонимание".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Сблизятся с Россией": в США испугались неожиданного плана Трампа по НАТО
Вчера, 10:28
 
ЕвросоюзНАТОДональд ТрампВладимир ПутинЙенс СтолтенбергСШАЕвропаРоссияВ мире
 
 
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