https://ria.ru/20240215/nato-1927506812.html

Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО - РИА Новости, 15.02.2024

Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны привести к началу развала альянса. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:52

2024-02-15T10:52

2024-02-15T10:53

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны привести к началу развала альянса. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. "Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли заявления Трампа к укреплению стратегической автономии Европы и "началу конца" НАТО . Он также напомнил, что в Европе действует основанная на тесном сотрудничестве с США система ядерного сдерживания. "Нам необходимо обеспечивать эффективность этого сдерживания. Мы не должны делать что-либо, что сможет ее подорвать", - добавил он. По его словам, такое развитие событий "может только создать ситуацию непредсказуемую и породит возможное недопонимание". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927330557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, нато, дональд трамп, владимир путин, йенс столтенберг, сша, европа, россия, в мире