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В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слухи в США о якобы планах России по космическому ядерному оружию, заявил, что в альянсе постоянно мониторят ситуацию. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:07
2024-02-15T18:07
2024-02-15T18:07
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слухи в США о якобы планах России по космическому ядерному оружию, заявил, что в альянсе постоянно мониторят ситуацию. "Мы постоянно мониторим ситуацию… Это то, что я могу сейчас сказать", - ответил генсек на соответствующий вопрос журналистов, не став далее комментировать ситуацию. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
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В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе
Столтенберг заявил о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе