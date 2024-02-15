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В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
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18:07 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/monitoring-1927645442.html
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слухи в США о якобы планах России по космическому ядерному оружию, заявил, что в альянсе постоянно мониторят ситуацию. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:07
2024-02-15T18:07
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слухи в США о якобы планах России по космическому ядерному оружию, заявил, что в альянсе постоянно мониторят ситуацию. "Мы постоянно мониторим ситуацию… Это то, что я могу сейчас сказать", - ответил генсек на соответствующий вопрос журналистов, не став далее комментировать ситуацию. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
https://ria.ru/20240215/tsentr-1927638975.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО заявили о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе

Столтенберг заявил о мониторинге из-за слухов о ядерном оружии России в космосе

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слухи в США о якобы планах России по космическому ядерному оружию, заявил, что в альянсе постоянно мониторят ситуацию.
«
"Мы постоянно мониторим ситуацию… Это то, что я могу сейчас сказать", - ответил генсек на соответствующий вопрос журналистов, не став далее комментировать ситуацию.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
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