Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе
Замглавы МИД Руденко принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин
Посол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе, сообщил МИД РФ.
"15 февраля заместитель министра иностранных дел России А.Ю.Руденко принял назначенного Посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе. Были рассмотрены некоторые актуальные вопросы взаимодействия России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие темы международной и региональной повести дня", - сообщили в министерстве.
Шестого февраля посол Израиля была вызвана в МИД России из-за недопустимых высказываний, прозвучавших в одном из интервью. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи подчеркнул, что в Москве неизменно нацелены на развитие российско-израильских отношений "в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства".
Гальперин, занимавшаяся вопросами Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля, была назначена на должность посла в Москве в мае прошлого года вместо Александра Бен Цви, завершившего свою карьеру и вышедшего на пенсию. Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре, затем курировала в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.