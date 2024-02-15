https://ria.ru/20240215/mid-1927596408.html

Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе

Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе - РИА Новости, 15.02.2024

Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе, сообщил МИД... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:09

2024-02-15T15:09

2024-02-15T15:09

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израиль

москва

михаил богданов

андрей руденко

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе, сообщил МИД РФ. "15 февраля заместитель министра иностранных дел России А.Ю.Руденко принял назначенного Посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе. Были рассмотрены некоторые актуальные вопросы взаимодействия России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие темы международной и региональной повести дня", - сообщили в министерстве. Шестого февраля посол Израиля была вызвана в МИД России из-за недопустимых высказываний, прозвучавших в одном из интервью. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи подчеркнул, что в Москве неизменно нацелены на развитие российско-израильских отношений "в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства". Гальперин, занимавшаяся вопросами Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля, была назначена на должность посла в Москве в мае прошлого года вместо Александра Бен Цви, завершившего свою карьеру и вышедшего на пенсию. Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре, затем курировала в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.

https://ria.ru/20240208/izrail-1926197317.html

https://ria.ru/20240206/otnosheniya-1925799899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, москва, михаил богданов, андрей руденко, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире