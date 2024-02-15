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Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе - РИА Новости, 15.02.2024
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15:09 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/mid-1927596408.html
Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе
Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе - РИА Новости, 15.02.2024
Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе, сообщил МИД... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:09
2024-02-15T15:09
россия
израиль
москва
михаил богданов
андрей руденко
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе, сообщил МИД РФ. "15 февраля заместитель министра иностранных дел России А.Ю.Руденко принял назначенного Посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе. Были рассмотрены некоторые актуальные вопросы взаимодействия России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие темы международной и региональной повести дня", - сообщили в министерстве. Шестого февраля посол Израиля была вызвана в МИД России из-за недопустимых высказываний, прозвучавших в одном из интервью. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи подчеркнул, что в Москве неизменно нацелены на развитие российско-израильских отношений "в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства". Гальперин, занимавшаяся вопросами Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля, была назначена на должность посла в Москве в мае прошлого года вместо Александра Бен Цви, завершившего свою карьеру и вышедшего на пенсию. Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре, затем курировала в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.
https://ria.ru/20240208/izrail-1926197317.html
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россия, израиль, москва, михаил богданов, андрей руденко, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Израиль, Москва, Михаил Богданов, Андрей Руденко, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посла Израиля приняли в МИД по ее просьбе

Замглавы МИД Руденко принял посла Израиля в Москве Симону Гальперин

© РИА Новости / Мария ДевахинаПосол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России
Посол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Посол Израиля Симона Гальперин у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе, сообщил МИД РФ.
"15 февраля заместитель министра иностранных дел России А.Ю.Руденко принял назначенного Посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин по ее просьбе. Были рассмотрены некоторые актуальные вопросы взаимодействия России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие темы международной и региональной повести дня", - сообщили в министерстве.
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Шестого февраля посол Израиля была вызвана в МИД России из-за недопустимых высказываний, прозвучавших в одном из интервью. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи подчеркнул, что в Москве неизменно нацелены на развитие российско-израильских отношений "в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства".
Гальперин, занимавшаяся вопросами Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля, была назначена на должность посла в Москве в мае прошлого года вместо Александра Бен Цви, завершившего свою карьеру и вышедшего на пенсию. Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре, затем курировала в израильском МИД отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.
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РоссияИзраильМоскваМихаил БогдановАндрей РуденкоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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