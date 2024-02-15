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Почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой получили производители одежды
Почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой получили производители одежды - РИА Новости, 15.02.2024
Почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой получили производители одежды
Российские МСП-производители одежды, ткани и изделий из кожи привлекли в 2023 году 35,9 миллиарда рублей на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:16
2024-02-15T12:16
2024-02-15T12:16
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские МСП-производители одежды, ткани и изделий из кожи привлекли в 2023 году 35,9 миллиарда рублей на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Прирост объема финансовой поддержки по сравнению с 2022 годом составил 44%. По отношению к досанкционному 2021 году запрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза, говорится в сообщении. Лидерами по объему привлеченного финансирования стали Москва (7,16 миллиарда рублей), Московская область (4,26 миллиарда рублей), Ивановская область (3,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (1,85 миллиарда рублей) и Свердловская область (1,44 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе. "Вместе с ростом интереса к российским брендам одежды, мы видим кратный рост запроса от предпринимателей на привлечение дополнительного льготного финансирования, которое необходимо для расширения производства, в том числе на приобретение оборудования, материалов", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
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