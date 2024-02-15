https://ria.ru/20240215/khakery-1927516189.html

Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры

Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры - РИА Новости, 15.02.2024

Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры

Атаки на значимые объекты критической информационной инфраструктуры России, к которой относятся и банки, становятся все сложнее, и DDoS-атаки чаще используются... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:36

2024-02-15T11:36

2024-02-15T11:36

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Атаки на значимые объекты критической информационной инфраструктуры России, к которой относятся и банки, становятся все сложнее, и DDoS-атаки чаще используются как прикрытие, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Атаки постепенно становятся сложными, многоуровневыми, этапными. DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия на соответствующие информационные системы", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Возможно, в рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, параллельно с ними под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда и видим", - добавил замминистра. Шойтов также призвал по возможности принять дополнительные меры для защиты систем от атак, которые, по его словам, будут только нарастать в этом году на фоне выборов. Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку. По его словам, она была "весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз", но при этом "не была очень мощной".

https://ria.ru/20240214/khakery-1927214978.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)