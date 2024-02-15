https://ria.ru/20240215/khakery-1927516189.html
Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры
Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры - РИА Новости, 15.02.2024
Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры
Атаки на значимые объекты критической информационной инфраструктуры России, к которой относятся и банки, становятся все сложнее, и DDoS-атаки чаще используются... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:36
2024-02-15T11:36
2024-02-15T11:36
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Атаки на значимые объекты критической информационной инфраструктуры России, к которой относятся и банки, становятся все сложнее, и DDoS-атаки чаще используются как прикрытие, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Атаки постепенно становятся сложными, многоуровневыми, этапными. DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия на соответствующие информационные системы", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Возможно, в рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, параллельно с ними под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда и видим", - добавил замминистра. Шойтов также призвал по возможности принять дополнительные меры для защиты систем от атак, которые, по его словам, будут только нарастать в этом году на фоне выборов. Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку. По его словам, она была "весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз", но при этом "не была очень мощной".
https://ria.ru/20240214/khakery-1927214978.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Хакеры используют DDoS-атаки в качестве прикрытия, заявило Минцифры
Минцифры: хакеры часто используют DDoS-атаки как прикрытие более сложных акций
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Атаки на значимые объекты критической информационной инфраструктуры России, к которой относятся и банки, становятся все сложнее, и DDoS-атаки чаще используются как прикрытие, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
"Атаки постепенно становятся сложными, многоуровневыми, этапными. DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия на соответствующие информационные системы", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Возможно, в рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, параллельно с ними под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда и видим", - добавил замминистра.
Шойтов также призвал по возможности принять дополнительные меры для защиты систем от атак, которые, по его словам, будут только нарастать в этом году на фоне выборов.
Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
сообщил, что банк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку. По его словам, она была "весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз", но при этом "не была очень мощной".
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