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Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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12:07 15.02.2024 (обновлено: 12:35 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 15.02.2024
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:07
2024-02-15T12:35
в мире
украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider.&quot;По мере приближения второй годовщины конфликта ситуация для Украины становится все более мрачной&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, положение дел для Киева не самое лучшее: после провала прошлогоднего наступления Украина столкнулась с прекращением поддержки западных союзников, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, боеприпасов и солдат.Они предположили, что в ближайшее время ВСУ могут потерять важные позиции из-за усиления атак российских военных.&quot;Это просто безжалостное давление&quot;, — отметили в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240215/trevoga-1927522896.html
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в мире, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине

BI: ко второй годовщине конфликта ситуация для Украины выглядит мрачной

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider.
«

"По мере приближения второй годовщины конфликта ситуация для Украины становится все более мрачной", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, положение дел для Киева не самое лучшее: после провала прошлогоднего наступления Украина столкнулась с прекращением поддержки западных союзников, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, боеприпасов и солдат.
Они предположили, что в ближайшее время ВСУ могут потерять важные позиции из-за усиления атак российских военных.
«

"Это просто безжалостное давление", — отметили в статье.

В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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