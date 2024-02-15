https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 15.02.2024
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:07
2024-02-15T12:07
2024-02-15T12:35
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider."По мере приближения второй годовщины конфликта ситуация для Украины становится все более мрачной", — говорится в материале.Как указали журналисты, положение дел для Киева не самое лучшее: после провала прошлогоднего наступления Украина столкнулась с прекращением поддержки западных союзников, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, боеприпасов и солдат.Они предположили, что в ближайшее время ВСУ могут потерять важные позиции из-за усиления атак российских военных."Это просто безжалостное давление", — отметили в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240215/trevoga-1927522896.html
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в мире, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
BI: ко второй годовщине конфликта ситуация для Украины выглядит мрачной