https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html

Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине

Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 15.02.2024

Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине

Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:07

2024-02-15T12:07

2024-02-15T12:35

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вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Киева выглядит мрачной, пишет Business Insider."По мере приближения второй годовщины конфликта ситуация для Украины становится все более мрачной", — говорится в материале.Как указали журналисты, положение дел для Киева не самое лучшее: после провала прошлогоднего наступления Украина столкнулась с прекращением поддержки западных союзников, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, боеприпасов и солдат.Они предположили, что в ближайшее время ВСУ могут потерять важные позиции из-за усиления атак российских военных."Это просто безжалостное давление", — отметили в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240215/trevoga-1927522896.html

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в мире, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика