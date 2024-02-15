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Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут - РИА Новости, 15.02.2024
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23:29 15.02.2024
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Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут
Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут - РИА Новости, 15.02.2024
Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут
Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:29
2024-02-15T23:29
россия
москва
санкт-петербург
виталий савельев
владимир путин
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва — Санкт-Петербург. "Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут", - сказал Савельев.Министр транспорта РФ напомнил, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью — 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.Он добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения."Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее "ВСМ две столицы". В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России", - заявил министр.Он попросил для старта проекта поддержать заключение концессионного соглашения, чтобы заключить договор на поставку поездов. Подписать концессию министр предложил до конца апреля 2024 года.
https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html
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россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, владимир путин
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Виталий Савельев, Владимир Путин
Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут

Глава Минтранса: поезда будут ходить по ВСМ Москва-Петербург каждые 10-15 минут

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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"Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут", - сказал Савельев.
Министр транспорта РФ напомнил, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью — 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.
Он добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения.
"Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее "ВСМ две столицы". В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России", - заявил министр.
Он попросил для старта проекта поддержать заключение концессионного соглашения, чтобы заключить договор на поставку поездов. Подписать концессию министр предложил до конца апреля 2024 года.
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