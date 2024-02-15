https://ria.ru/20240215/interval-1927692117.html

Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут

Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут - РИА Новости, 15.02.2024

Минтранс: поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ходить раз в 10-15 минут

Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:29

2024-02-15T23:29

2024-02-15T23:29

россия

москва

санкт-петербург

виталий савельев

владимир путин

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Министр докладывал о проекте ВСМ Москва — Санкт-Петербург. "Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут", - сказал Савельев.Министр транспорта РФ напомнил, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью — 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.Он добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения."Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее "ВСМ две столицы". В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России", - заявил министр.Он попросил для старта проекта поддержать заключение концессионного соглашения, чтобы заключить договор на поставку поездов. Подписать концессию министр предложил до конца апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html

https://ria.ru/20240215/poezd-1927691492.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, владимир путин