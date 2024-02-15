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Госдума отклонила законопроект эсеров о Фонде национального сбережения - РИА Новости, 15.02.2024
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16:25 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gosduma-1927620160.html
Госдума отклонила законопроект эсеров о Фонде национального сбережения
Госдума отклонила законопроект эсеров о Фонде национального сбережения - РИА Новости, 15.02.2024
Госдума отклонила законопроект эсеров о Фонде национального сбережения
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:25
2024-02-15T16:25
экономика
россия
госдума рф
справедливая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения. Документ был внесен группой депутатов от "Справедливой России" в 2021 году. Он предлагал дополнить Бюджетный кодекс РФ (БК) новыми положениями, предусматривающими создание Фонда национального сбережения, в который должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Оставшиеся 10% должны были продолжать идти на формирование Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства Фонда национального сбережения должны были ежегодно распределяться в равных долях среди граждан РФ в соответствии с положениями законопроекта "О базовом доходе семей, имеющих детей", внесенного той же группой авторов и отклоненного Госдумой в январе текущего года. Этот законопроект предусматривал ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям в связи с рождением или усыновлением первого и последующих детей, причем вне зависимости от их нуждаемости. Против принятия рассмотренного Госдумой в четверг законопроекта выступили думский комитет по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. При этом комитет и кабмин обратили внимание, что предлагаемые изменения противоречат принципам бюджетной системы, установленным сейчас в БК. А Счетная палата считает, что "предлагаемый авторами подход к использованию дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для формирования Фонда национального сбережения содержит риски при обеспечении реализации" установленных БК целей формирования ФНБ. Госдума также отклонила в первом чтении и другой законопроект эсеров, также внесенный в 2021 году и входивший в пакет с двумя вышеуказанными инициативами. Он предоставлял правительству РФ право устанавливать ставки НДС в размере от 0 до 20% в отношении операций по реализации сырьевых товаров. При этом отменялась бы возможность возмещения НДС при их реализации. Кабмин и Счетная палата в своих заключениях отметили, что реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, а его нормы противоречат протоколу о порядке взимания косвенных налогов в рамках Евразийского экономического союза. Думские комитеты по бюджету и налогам и по энергетике по схожим основаниям также не поддержали его принятие.
https://ria.ru/20210825/dokhod-1747189625.html
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экономика, россия, госдума рф, справедливая россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Госдума РФ, Справедливая Россия, Евразийский экономический союз
Госдума отклонила законопроект эсеров о Фонде национального сбережения

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о Фонде национального сбережения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения.
Документ был внесен группой депутатов от "Справедливой России" в 2021 году. Он предлагал дополнить Бюджетный кодекс РФ (БК) новыми положениями, предусматривающими создание Фонда национального сбережения, в который должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Оставшиеся 10% должны были продолжать идти на формирование Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Средства Фонда национального сбережения должны были ежегодно распределяться в равных долях среди граждан РФ в соответствии с положениями законопроекта "О базовом доходе семей, имеющих детей", внесенного той же группой авторов и отклоненного Госдумой в январе текущего года. Этот законопроект предусматривал ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям в связи с рождением или усыновлением первого и последующих детей, причем вне зависимости от их нуждаемости.
Против принятия рассмотренного Госдумой в четверг законопроекта выступили думский комитет по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. При этом комитет и кабмин обратили внимание, что предлагаемые изменения противоречат принципам бюджетной системы, установленным сейчас в БК. А Счетная палата считает, что "предлагаемый авторами подход к использованию дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для формирования Фонда национального сбережения содержит риски при обеспечении реализации" установленных БК целей формирования ФНБ.
Госдума также отклонила в первом чтении и другой законопроект эсеров, также внесенный в 2021 году и входивший в пакет с двумя вышеуказанными инициативами. Он предоставлял правительству РФ право устанавливать ставки НДС в размере от 0 до 20% в отношении операций по реализации сырьевых товаров. При этом отменялась бы возможность возмещения НДС при их реализации.
Кабмин и Счетная палата в своих заключениях отметили, что реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, а его нормы противоречат протоколу о порядке взимания косвенных налогов в рамках Евразийского экономического союза. Думские комитеты по бюджету и налогам и по энергетике по схожим основаниям также не поддержали его принятие.
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