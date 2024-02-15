https://ria.ru/20240215/forum-1927513782.html

На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу

На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу - РИА Новости, 15.02.2024

На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу

Участники форума "За свободу наций!" категорически осуждают действия США, которые запретили конгрессмену из Перу отправиться в Москву для участия в форуме,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:25

2024-02-15T11:25

2024-02-15T11:25

сша

андрей климов

единая россия

перу

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927489970_0:368:2048:1520_1920x0_80_0_0_652777d5467abec69bbec82b6691aca5.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Участники форума "За свободу наций!" категорически осуждают действия США, которые запретили конгрессмену из Перу отправиться в Москву для участия в форуме, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов . Ранее конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо сообщил, что США не дали ему прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, запретив пересекать их воздушное пространство. "Мы вообще считаем, что это форменное безобразие, и перуанскому правительству по-хорошему надо бы ноту протеста еще написать. Это не просто человек, он депутат перуанского парламента. Он летел с дипломатическим паспортом, по приглашению на международный форум. Он даже не к нам ехал, а приглашение было сделано от имени международного организационного комитета", - сказал Климов. По его словам, перуанский депутат летел даже не авиакомпанией США "Но правительство США и миграционная служба позвонили в турецкую авиакомпанию и запретили посадку на борт, а он летел на форум "За свободу наций". Категорически осуждаем, и все участники форума категорически осуждают. Я вчера проводил рабочее заседание оргкомитета, все выразили недовольство по этому поводу", - сообщил Климов. Сенатор подчеркнул, что участники форума продолжают прибывать, о других подобных случаях организаторам неизвестно. "Там, где нет пролетов через территорию США, таких случаев не знаем, то есть американцы чудят там у себя на территории. Может быть, есть то, чего мы пока не знаем", - отметил Климов. При этом, его словам, были случаи, когда с людьми, которые должны были участвовать в форуме, власти их стран проводили беседы и "отговаривали их. "За сутки меняли решение, ...то ли все ковидом заболели подряд, то ли там вдруг какое-то заседание образовалось, предлоги очевидно надуманные. Их запугали значит, но я фамилии специально не называю, потому что люди могут быть реально в сложном положении", - рассказал Климов.

https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html

https://ria.ru/20240214/konflikt-1927326849.html

сша

перу

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, андрей климов, единая россия, перу, москва