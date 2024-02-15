https://ria.ru/20240215/forum-1927513782.html
На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу
На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу - РИА Новости, 15.02.2024
На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу
Участники форума "За свободу наций!" категорически осуждают действия США, которые запретили конгрессмену из Перу отправиться в Москву для участия в форуме,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:25
2024-02-15T11:25
2024-02-15T11:25
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Участники форума "За свободу наций!" категорически осуждают действия США, которые запретили конгрессмену из Перу отправиться в Москву для участия в форуме, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов . Ранее конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо сообщил, что США не дали ему прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, запретив пересекать их воздушное пространство. "Мы вообще считаем, что это форменное безобразие, и перуанскому правительству по-хорошему надо бы ноту протеста еще написать. Это не просто человек, он депутат перуанского парламента. Он летел с дипломатическим паспортом, по приглашению на международный форум. Он даже не к нам ехал, а приглашение было сделано от имени международного организационного комитета", - сказал Климов. По его словам, перуанский депутат летел даже не авиакомпанией США "Но правительство США и миграционная служба позвонили в турецкую авиакомпанию и запретили посадку на борт, а он летел на форум "За свободу наций". Категорически осуждаем, и все участники форума категорически осуждают. Я вчера проводил рабочее заседание оргкомитета, все выразили недовольство по этому поводу", - сообщил Климов. Сенатор подчеркнул, что участники форума продолжают прибывать, о других подобных случаях организаторам неизвестно. "Там, где нет пролетов через территорию США, таких случаев не знаем, то есть американцы чудят там у себя на территории. Может быть, есть то, чего мы пока не знаем", - отметил Климов. При этом, его словам, были случаи, когда с людьми, которые должны были участвовать в форуме, власти их стран проводили беседы и "отговаривали их. "За сутки меняли решение, ...то ли все ковидом заболели подряд, то ли там вдруг какое-то заседание образовалось, предлоги очевидно надуманные. Их запугали значит, но я фамилии специально не называю, потому что люди могут быть реально в сложном положении", - рассказал Климов.
https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html
https://ria.ru/20240214/konflikt-1927326849.html
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сша, андрей климов, единая россия, перу, москва
США, Андрей Климов, Единая Россия, Перу, Москва
На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу
Климов: на форуме в Москве осудили действия США против конгрессмена из Перу
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Участники форума "За свободу наций!" категорически осуждают действия США, которые запретили конгрессмену из Перу отправиться в Москву для участия в форуме, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов .
Ранее конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо
сообщил, что США не дали ему прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, запретив пересекать их воздушное пространство.
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
«
"Мы вообще считаем, что это форменное безобразие, и перуанскому правительству по-хорошему надо бы ноту протеста еще написать. Это не просто человек, он депутат перуанского парламента. Он летел с дипломатическим паспортом, по приглашению на международный форум. Он даже не к нам ехал, а приглашение было сделано от имени международного организационного комитета", - сказал Климов.
По его словам, перуанский депутат летел даже не авиакомпанией США
"Но правительство США и миграционная служба позвонили в турецкую авиакомпанию и запретили посадку на борт, а он летел на форум "За свободу наций". Категорически осуждаем, и все участники форума категорически осуждают. Я вчера проводил рабочее заседание оргкомитета, все выразили недовольство по этому поводу", - сообщил Климов.
Сенатор подчеркнул, что участники форума продолжают прибывать, о других подобных случаях организаторам неизвестно.
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"Там, где нет пролетов через территорию США, таких случаев не знаем, то есть американцы чудят там у себя на территории. Может быть, есть то, чего мы пока не знаем", - отметил Климов.
При этом, его словам, были случаи, когда с людьми, которые должны были участвовать в форуме, власти их стран проводили беседы и "отговаривали их.
"За сутки меняли решение, ...то ли все ковидом заболели подряд, то ли там вдруг какое-то заседание образовалось, предлоги очевидно надуманные. Их запугали значит, но я фамилии специально не называю, потому что люди могут быть реально в сложном положении", - рассказал Климов.