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США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию - РИА Новости, 15.02.2024
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04:01 15.02.2024 (обновлено: 09:32 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ssha-1927471376.html
США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию
США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию - РИА Новости, 15.02.2024
США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию
США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:01
2024-02-15T09:32
в мире
сша
перу
брикс
москва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в нем участие, сообщил РИА Новости сам политик.&quot;Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от &lt;...&gt; США, что я не могу пересекать их воздушное пространство&quot;, — сказал он.По словам Бермехо, он несколько раз просил объяснений от авиакомпании, но так и не получил их.Он добавил, что обратился в МИД Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны. Политик выразил надежду , что они скоро выскажутся по этой ситуации.По мнению конгрессмена, речь идет о бойкоте. "Я всю мою жизнь человек левого толка. &lt;...&gt; Наше историческое требование &lt;...&gt; — прекращение империализма, который уже столько вреда причинил человечеству, который в течение последнего века возглавляется США", — отметил он. Бермехо выразил надежду, что блок БРИКС, в котором состоят Россия и Китай, поможет установить многополярный мир, где "нет стран-агрессоров, где мы при всей разнице в культуре, политике и идеологии можем вместе расти".Он добавил, что вернулся в Лиму и примет участие в форуме виртуально. Организаторы форума, по словам конгрессмена, на фоне произошедшего настроены выпустить документ в его поддержку.
https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html
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сша
перу
москва
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в мире, сша, перу, брикс, москва
В мире, США, Перу, БРИКС, Москва
США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию

США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву

© Фото со страницы Гильермо Бермехо в социальной сетиКонгрессмен Перу Гильермо Бермехо
Конгрессмен Перу Гильермо Бермехо
© Фото со страницы Гильермо Бермехо в социальной сети
Конгрессмен Перу Гильермо Бермехо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в нем участие, сообщил РИА Новости сам политик.
«

"Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <...> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство", — сказал он.

По словам Бермехо, он несколько раз просил объяснений от авиакомпании, но так и не получил их.
Он добавил, что обратился в МИД Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны. Политик выразил надежду , что они скоро выскажутся по этой ситуации.
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По мнению конгрессмена, речь идет о бойкоте.
«
"Я всю мою жизнь человек левого толка. <...> Наше историческое требование <...> — прекращение империализма, который уже столько вреда причинил человечеству, который в течение последнего века возглавляется США", — отметил он.
Бермехо выразил надежду, что блок БРИКС, в котором состоят Россия и Китай, поможет установить многополярный мир, где "нет стран-агрессоров, где мы при всей разнице в культуре, политике и идеологии можем вместе расти".
Он добавил, что вернулся в Лиму и примет участие в форуме виртуально. Организаторы форума, по словам конгрессмена, на фоне произошедшего настроены выпустить документ в его поддержку.
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