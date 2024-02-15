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США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию

США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию - РИА Новости, 15.02.2024

США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию

США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T04:01

2024-02-15T04:01

2024-02-15T09:32

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум "За свободу наций!", который пройдет 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в нем участие, сообщил РИА Новости сам политик."Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <...> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство", — сказал он.По словам Бермехо, он несколько раз просил объяснений от авиакомпании, но так и не получил их.Он добавил, что обратился в МИД Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны. Политик выразил надежду , что они скоро выскажутся по этой ситуации.По мнению конгрессмена, речь идет о бойкоте. "Я всю мою жизнь человек левого толка. <...> Наше историческое требование <...> — прекращение империализма, который уже столько вреда причинил человечеству, который в течение последнего века возглавляется США", — отметил он. Бермехо выразил надежду, что блок БРИКС, в котором состоят Россия и Китай, поможет установить многополярный мир, где "нет стран-агрессоров, где мы при всей разнице в культуре, политике и идеологии можем вместе расти".Он добавил, что вернулся в Лиму и примет участие в форуме виртуально. Организаторы форума, по словам конгрессмена, на фоне произошедшего настроены выпустить документ в его поддержку.

https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html

https://ria.ru/20240214/konflikt-1927326849.html

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