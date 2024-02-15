https://ria.ru/20240215/finansirovanie-1927685017.html
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:21
2024-02-15T22:21
2024-02-15T22:21
экономика
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санкт-петербург
россия
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, при этом все риски должны быть просчитаны. "Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем резервы и подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Герман Оскарович, да? Давно совсем, когда мы еще в Питере работали, об этом говорили. Сегодня прошу представить подготовленные предложения по источникам и механизмам финансирования", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения. Он также попросил обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития. "Все эти вопросы, возможные риски должны быть заранее детально, всесторонне проработаны и просчитаны", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, санкт-петербург, россия, владимир путин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
Путин попросил представить предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, при этом все риски должны быть просчитаны.
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"Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем резервы и подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Герман Оскарович, да? Давно совсем, когда мы еще в Питере работали, об этом говорили. Сегодня прошу представить подготовленные предложения по источникам и механизмам финансирования", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Он также попросил обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития.
"Все эти вопросы, возможные риски должны быть заранее детально, всесторонне проработаны и просчитаны", - подчеркнул президент.
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург