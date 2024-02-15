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Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024
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22:21 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/finansirovanie-1927685017.html
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:21
2024-02-15T22:21
экономика
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санкт-петербург
россия
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, при этом все риски должны быть просчитаны. "Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем резервы и подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Герман Оскарович, да? Давно совсем, когда мы еще в Питере работали, об этом говорили. Сегодня прошу представить подготовленные предложения по источникам и механизмам финансирования", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения. Он также попросил обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития. "Все эти вопросы, возможные риски должны быть заранее детально, всесторонне проработаны и просчитаны", - подчеркнул президент.
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, владимир путин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург

Путин попросил представить предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, при этом все риски должны быть просчитаны.
«
"Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем резервы и подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Герман Оскарович, да? Давно совсем, когда мы еще в Питере работали, об этом говорили. Сегодня прошу представить подготовленные предложения по источникам и механизмам финансирования", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Он также попросил обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития.
"Все эти вопросы, возможные риски должны быть заранее детально, всесторонне проработаны и просчитаны", - подчеркнул президент.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург
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