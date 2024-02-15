https://ria.ru/20240215/finansirovanie-1927685017.html

Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург

Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024

Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:21

2024-02-15T22:21

2024-02-15T22:21

экономика

москва

санкт-петербург

россия

владимир путин

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, при этом все риски должны быть просчитаны. "Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем резервы и подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Герман Оскарович, да? Давно совсем, когда мы еще в Питере работали, об этом говорили. Сегодня прошу представить подготовленные предложения по источникам и механизмам финансирования", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения. Он также попросил обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития. "Все эти вопросы, возможные риски должны быть заранее детально, всесторонне проработаны и просчитаны", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240215/proekt-1927683215.html

москва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, санкт-петербург, россия, владимир путин