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Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/f-16-1927652034.html
Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине
Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.02.2024
Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:40
2024-02-15T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют. "F-16 – это большой вклад членов альянса… У этих самолетов много современного оборудования, что очень важно для Украины. Но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла бы ситуацию на поле боя или в воздухе. Но прошедшие хорошую подготовку (пилоты - ред.) и хорошо оснащенные F-16 значительно усилят боевые возможности Украины", - заявил он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
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в мире, украина, нато, f-16, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F-16, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине

Столтенберг: сами по себе F-16 не изменят ситуацию на Украине кардинально

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют.
"F-16 – это большой вклад членов альянса… У этих самолетов много современного оборудования, что очень важно для Украины. Но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла бы ситуацию на поле боя или в воздухе. Но прошедшие хорошую подготовку (пилоты - ред.) и хорошо оснащенные F-16 значительно усилят боевые возможности Украины", - заявил он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
1 ноября 2023, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОF-16Йенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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