Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине
Столтенберг: сами по себе F-16 не изменят ситуацию на Украине кардинально
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют.
"F-16 – это большой вклад членов альянса… У этих самолетов много современного оборудования, что очень важно для Украины. Но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла бы ситуацию на поле боя или в воздухе. Но прошедшие хорошую подготовку (пилоты - ред.) и хорошо оснащенные F-16 значительно усилят боевые возможности Украины", - заявил он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".