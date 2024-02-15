https://ria.ru/20240215/f-16-1927652034.html

Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине

Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.02.2024

Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:40

2024-02-15T18:40

2024-02-15T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

f-16

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют. "F-16 – это большой вклад членов альянса… У этих самолетов много современного оборудования, что очень важно для Украины. Но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла бы ситуацию на поле боя или в воздухе. Но прошедшие хорошую подготовку (пилоты - ред.) и хорошо оснащенные F-16 значительно усилят боевые возможности Украины", - заявил он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, f-16, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины