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Оператор: Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн - РИА Новости, 15.02.2024
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03:15 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/eksport-1927470154.html
Оператор: Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн
Оператор: Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн - РИА Новости, 15.02.2024
Оператор: Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн
Россия в экспортном сезоне 2023-2024 года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) поставит на мировые рынки 66,7 миллиона тонн зерна, включая 52,5 миллиона... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:15
2024-02-15T03:15
экономика
россия
канада
украина
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в экспортном сезоне 2023-2024 года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) поставит на мировые рынки 66,7 миллиона тонн зерна, включая 52,5 миллиона тонн пшеницы, это выше, чем в предыдущем сезоне, такой прогноз привели РИА Новости в аналитическом центре "Русагротранса" (крупнейший российский оператор в сегменте перевозок аграрных грузов). "Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 с учетом поставок в страны ЕАЭС составит 66,7 миллиона тонн, в том числе 52,5 миллиона тонн пшеницы. Рост по отношению к сезону 2022-2023 (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составит почти 9% по зерну и 6,6% по пшенице", - ожидают эксперты компании. Они отмечают, что темпы российского экспорта растут - в отличие от большинства основных конкурентов: у других крупных мировых экспортеров - например, Евросоюза, Канады, США и Украины - темпы экспорта снизились, а наиболее высокий экспортный потенциал во второй половине сезона наблюдается у России и Канады. Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн, а в сезоне 2023-2024 оценивались Минсельхозом в 65 миллионов тонн по зерну. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИНа конец января года первое место в рейтинге импортеров российской пшеницы традиционно занимает Турция, удерживающая позицию третий сезон подряд: между тем, в текущем сезоне вывезен меньший объем, чем год назад – 4,4 миллиона тонн (минус 9,3% год к году) из-за общего сокращения импорта на фоне рекордного урожая. Второе место традиционно удерживает Египет: туда отгружено 3,67 миллиона тонн пшеницы (минус 20%), но в феврале-марте отставание может сократиться за счет крупных закупок российской пшеницы со стороны GASC. Тройку лидеров замыкает Бангладеш с рекордным объёмом в 2,49 миллиона тонн (выше в 2,7 раза). Помимо этого, за семь месяцев существенно нарастили закупку российской пшеницы Пакистан и Алжир (в 1,5 раза, до 1,76 миллиона тонн и на 20%, до 1,6 миллиона тонн), уже ввезено более 1,17 миллиона тонн В Индонезию (рост в 6,9 раза), Кения увеличила объём закупки на 40%, до 1,06 миллиона тонн, растут поставки в Бразилию и Мексику (509 тысяч и 690 тысяч тонн). ЦЕНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМЭксперты отмечают сохранение в текущем сезоне высокого спроса на мягкую пшеницу значительной частью стран-импортеров Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии; причина - засухи. Помимо этого, сохранение импорта на высоком уровне ожидается в Китае - из-за перехода существенной части пшеницы в фураж после аномальных дождей. Но мировые цены на пшеницу по-прежнему находятся под давлением высокого предложения со стороны России и стран Причерноморья (Болгария, Румыния, Польша), указывают в компании, а в последние месяцы - и со стороны Украины. Помимо этого, понижательное влияние оказывают и более высокие, чем ожидалось, валовые сборы и потенциальный экспорт из Австралии и Аргентины. По данным "Русагротранса", экспортные цены (котировки спроса) на пшеницу РФ с поставкой в феврале составляют 224 доллара за тонну: это уровень конца сезона 2022-2023, тогда как на протяжении двух предыдущих цены были существенно выше. "Цена на французскую пшеницу близка к российской – 225 долларов за тонну, американская пшеница существенно дороже – 258 долларов за тонну – из-за активных закупок со стороны Китая: почти 2,5 миллиона тонн с начала сезона, что близко к высоким показателям сезона 2020-2021 – 2,7 миллиона тонн", - констатируют эксперты.
https://ria.ru/20240212/eksport-1926805334.html
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экономика, россия, канада, украина, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Канада, Украина, Евразийский экономический союз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Оператор: Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн

"Русагротранс": Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОбразец пшеничных зерен
Образец пшеничных зерен - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Образец пшеничных зерен. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в экспортном сезоне 2023-2024 года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) поставит на мировые рынки 66,7 миллиона тонн зерна, включая 52,5 миллиона тонн пшеницы, это выше, чем в предыдущем сезоне, такой прогноз привели РИА Новости в аналитическом центре "Русагротранса" (крупнейший российский оператор в сегменте перевозок аграрных грузов).
"Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 с учетом поставок в страны ЕАЭС составит 66,7 миллиона тонн, в том числе 52,5 миллиона тонн пшеницы. Рост по отношению к сезону 2022-2023 (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составит почти 9% по зерну и 6,6% по пшенице", - ожидают эксперты компании.
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Они отмечают, что темпы российского экспорта растут - в отличие от большинства основных конкурентов: у других крупных мировых экспортеров - например, Евросоюза, Канады, США и Украины - темпы экспорта снизились, а наиболее высокий экспортный потенциал во второй половине сезона наблюдается у России и Канады.
Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн, а в сезоне 2023-2024 оценивались Минсельхозом в 65 миллионов тонн по зерну.

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

На конец января года первое место в рейтинге импортеров российской пшеницы традиционно занимает Турция, удерживающая позицию третий сезон подряд: между тем, в текущем сезоне вывезен меньший объем, чем год назад – 4,4 миллиона тонн (минус 9,3% год к году) из-за общего сокращения импорта на фоне рекордного урожая.
Второе место традиционно удерживает Египет: туда отгружено 3,67 миллиона тонн пшеницы (минус 20%), но в феврале-марте отставание может сократиться за счет крупных закупок российской пшеницы со стороны GASC. Тройку лидеров замыкает Бангладеш с рекордным объёмом в 2,49 миллиона тонн (выше в 2,7 раза).
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Помимо этого, за семь месяцев существенно нарастили закупку российской пшеницы Пакистан и Алжир (в 1,5 раза, до 1,76 миллиона тонн и на 20%, до 1,6 миллиона тонн), уже ввезено более 1,17 миллиона тонн В Индонезию (рост в 6,9 раза), Кения увеличила объём закупки на 40%, до 1,06 миллиона тонн, растут поставки в Бразилию и Мексику (509 тысяч и 690 тысяч тонн).

ЦЕНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Эксперты отмечают сохранение в текущем сезоне высокого спроса на мягкую пшеницу значительной частью стран-импортеров Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии; причина - засухи. Помимо этого, сохранение импорта на высоком уровне ожидается в Китае - из-за перехода существенной части пшеницы в фураж после аномальных дождей.
Но мировые цены на пшеницу по-прежнему находятся под давлением высокого предложения со стороны России и стран Причерноморья (Болгария, Румыния, Польша), указывают в компании, а в последние месяцы - и со стороны Украины. Помимо этого, понижательное влияние оказывают и более высокие, чем ожидалось, валовые сборы и потенциальный экспорт из Австралии и Аргентины.
По данным "Русагротранса", экспортные цены (котировки спроса) на пшеницу РФ с поставкой в феврале составляют 224 доллара за тонну: это уровень конца сезона 2022-2023, тогда как на протяжении двух предыдущих цены были существенно выше.
"Цена на французскую пшеницу близка к российской – 225 долларов за тонну, американская пшеница существенно дороже – 258 долларов за тонну – из-за активных закупок со стороны Китая: почти 2,5 миллиона тонн с начала сезона, что близко к высоким показателям сезона 2020-2021 – 2,7 миллиона тонн", - констатируют эксперты.
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