https://ria.ru/20240215/diagnostika-1927621334.html

В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии

В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии - РИА Новости, 15.02.2024

В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии

В "Институте Ядерной Медицины" городского округа Химки презентовали цифровой ПЭТ/КТ сканер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:29

2024-02-15T16:29

2024-02-15T16:30

химки

россия

российская академия наук

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В "Институте Ядерной Медицины" городского округа Химки презентовали цифровой ПЭТ/КТ сканер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Инновационная система сочетает в себе диагностику, сокращение времени облучения и лучевой нагрузки и позволяет обнаруживать на ранних стадиях мелкие злокачественные новообразования, в том числе рак молочной железы, легких и мозга. "Новое оборудование появляется примерно каждые пять лет. <…>Благодаря искусственному интеллекту и цифровизации, которые есть в аппарате, мы видим мельчайшие очаги, и, что крайне важно, мы можем проводить дифференциальную диагностику между онкологическими и воспалительными заболеваниями. Также сканер позволяет проводить биопсию с повышенной точностью", – рассказал президент многопрофильной частной клиники АО "Медицина", член Российской академии наук, заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг, его слова приводит пресс-служба. Воспользоваться услугами центра можно в рамках программы государственных гарантий. Онкологи первичного звена имеют возможность направлять пациентов на лечение в центр по программам ОМС. После этого пациенту необходимо предоставить в центр паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На основании предоставленных документов, сотрудники центра предложат первичный осмотр у врача нужной специализации: онколога, онколога-радиолога и других. Также по квоте врач имеет право назначить необходимые обследования, анализы и другие манипуляции для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения. "Мы рады, что теперь в Химках работает <…>аппарат, который позволяет выявить онкозаболевания на самых ранних стадиях. Самое главное, что теперь у любого пациента есть возможность пройти диагностику и получить результаты в кратчайшие сроки по программам ОМС. Это крайне важно для своевременного и качественного лечения", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240209/premiya-1926389841.html

химки

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, россия, российская академия наук, московская область (подмосковье)