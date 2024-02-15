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В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии - РИА Новости, 15.02.2024
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16:29 15.02.2024 (обновлено: 16:30 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/diagnostika-1927621334.html
В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии
В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии - РИА Новости, 15.02.2024
В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии
В "Институте Ядерной Медицины" городского округа Химки презентовали цифровой ПЭТ/КТ сканер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:29
2024-02-15T16:30
химки
россия
российская академия наук
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В "Институте Ядерной Медицины" городского округа Химки презентовали цифровой ПЭТ/КТ сканер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Инновационная система сочетает в себе диагностику, сокращение времени облучения и лучевой нагрузки и позволяет обнаруживать на ранних стадиях мелкие злокачественные новообразования, в том числе рак молочной железы, легких и мозга. "Новое оборудование появляется примерно каждые пять лет. &lt;…&gt;Благодаря искусственному интеллекту и цифровизации, которые есть в аппарате, мы видим мельчайшие очаги, и, что крайне важно, мы можем проводить дифференциальную диагностику между онкологическими и воспалительными заболеваниями. Также сканер позволяет проводить биопсию с повышенной точностью", – рассказал президент многопрофильной частной клиники АО "Медицина", член Российской академии наук, заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг, его слова приводит пресс-служба. Воспользоваться услугами центра можно в рамках программы государственных гарантий. Онкологи первичного звена имеют возможность направлять пациентов на лечение в центр по программам ОМС. После этого пациенту необходимо предоставить в центр паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На основании предоставленных документов, сотрудники центра предложат первичный осмотр у врача нужной специализации: онколога, онколога-радиолога и других. Также по квоте врач имеет право назначить необходимые обследования, анализы и другие манипуляции для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения. "Мы рады, что теперь в Химках работает &lt;…&gt;аппарат, который позволяет выявить онкозаболевания на самых ранних стадиях. Самое главное, что теперь у любого пациента есть возможность пройти диагностику и получить результаты в кратчайшие сроки по программам ОМС. Это крайне важно для своевременного и качественного лечения", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240209/premiya-1926389841.html
химки
россия
московская область (подмосковье)
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химки, россия, российская академия наук, московская область (подмосковье)
Химки, Россия, Российская академия наук, Московская область (Подмосковье)

В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии

© Фото : пресс-служба администрации ХимокВ Химках представили инновационную систему диагностики онкологии
В Химках представили инновационную систему диагностики онкологии - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В "Институте Ядерной Медицины" городского округа Химки презентовали цифровой ПЭТ/КТ сканер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Инновационная система сочетает в себе диагностику, сокращение времени облучения и лучевой нагрузки и позволяет обнаруживать на ранних стадиях мелкие злокачественные новообразования, в том числе рак молочной железы, легких и мозга.
"Новое оборудование появляется примерно каждые пять лет. <…>Благодаря искусственному интеллекту и цифровизации, которые есть в аппарате, мы видим мельчайшие очаги, и, что крайне важно, мы можем проводить дифференциальную диагностику между онкологическими и воспалительными заболеваниями. Также сканер позволяет проводить биопсию с повышенной точностью", – рассказал президент многопрофильной частной клиники АО "Медицина", член Российской академии наук, заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг, его слова приводит пресс-служба.
Воспользоваться услугами центра можно в рамках программы государственных гарантий. Онкологи первичного звена имеют возможность направлять пациентов на лечение в центр по программам ОМС. После этого пациенту необходимо предоставить в центр паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На основании предоставленных документов, сотрудники центра предложат первичный осмотр у врача нужной специализации: онколога, онколога-радиолога и других. Также по квоте врач имеет право назначить необходимые обследования, анализы и другие манипуляции для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения.
"Мы рады, что теперь в Химках работает <…>аппарат, который позволяет выявить онкозаболевания на самых ранних стадиях. Самое главное, что теперь у любого пациента есть возможность пройти диагностику и получить результаты в кратчайшие сроки по программам ОМС. Это крайне важно для своевременного и качественного лечения", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
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