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Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе" - РИА Новости, 15.02.2024
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03:10 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/daimler-1927469910.html
Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе"
Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе" - РИА Новости, 15.02.2024
Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе"
Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском производителе грузовиков "КамАЗ", сообщил газете "Ведомости"... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:10
2024-02-15T03:10
экономика
авто
санкт-петербург
россия
сергей когогин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском производителе грузовиков "КамАЗ", сообщил газете "Ведомости" гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин. "Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck в 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз", - сообщило издание, напомнив, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG). Когогин напомнил, что немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года. "Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд", - подчеркнул Когогин. Он не уточнил сумму сделки и кто стал покупателем. Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов, сообщает газета. Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания "Арт-финанс". В конце марта 2022 года немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck заявил о приостановке деятельности в России, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло.
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, сергей когогин, камаз (завод), daimler ag, mercedes
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Когогин, КамАЗ (завод), Daimler AG, Mercedes
Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе"

"Ведомости": немецкий концерн Daimler продал свою долю в "КамАЗе"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском производителе грузовиков "КамАЗ", сообщил газете "Ведомости" гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.
«
"Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck в 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз", - сообщило издание, напомнив, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG).
Когогин напомнил, что немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года.
"Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд", - подчеркнул Когогин.
Он не уточнил сумму сделки и кто стал покупателем.
Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов, сообщает газета. Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания "Арт-финанс".
В конце марта 2022 года немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck заявил о приостановке деятельности в России, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло.
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