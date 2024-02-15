Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе"
"Ведомости": немецкий концерн Daimler продал свою долю в "КамАЗе"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском производителе грузовиков "КамАЗ", сообщил газете "Ведомости" гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.
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"Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck в 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз", - сообщило издание, напомнив, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG).
Когогин напомнил, что немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года.
"Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд", - подчеркнул Когогин.
Он не уточнил сумму сделки и кто стал покупателем.
Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов, сообщает газета. Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания "Арт-финанс".
В конце марта 2022 года немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck заявил о приостановке деятельности в России, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло.