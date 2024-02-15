https://ria.ru/20240215/daimler-1927469910.html

Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе"

Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе" - РИА Новости, 15.02.2024

Немецкий Daimler продал свою долю в "КамАЗе"

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском производителе грузовиков "КамАЗ", сообщил газете "Ведомости"... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:10

2024-02-15T03:10

2024-02-15T03:10

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском производителе грузовиков "КамАЗ", сообщил газете "Ведомости" гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин. "Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck в 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз", - сообщило издание, напомнив, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG). Когогин напомнил, что немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года. "Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд", - подчеркнул Когогин. Он не уточнил сумму сделки и кто стал покупателем. Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов, сообщает газета. Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания "Арт-финанс". В конце марта 2022 года немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck заявил о приостановке деятельности в России, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло.

https://ria.ru/20240214/avtozavody-1927393127.html

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экономика, авто, санкт-петербург, россия, сергей когогин, камаз (завод), daimler ag, mercedes