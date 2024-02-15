https://ria.ru/20240215/bespilotniki-1927640010.html
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников - РИА Новости, 15.02.2024
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников
Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:46
2024-02-15T17:46
2024-02-15T19:03
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — сообщил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.Столтенберг добавил, что члены НАТО поставляют около 99 процентов всей военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева с их стороны оценивается в 100 миллиардов долларов.О создании коалиции из почти двух десятков стран для вооружения ВСУ дронами в середине января сообщал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.Как заявлял замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В украинском Генштабе сообщали о планах создания "армии дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью более двух тысяч километров.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников
Столтенберг: НАТО планирует поставить Украине миллион беспилотников