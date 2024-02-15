https://ria.ru/20240215/bespilotniki-1927640010.html

Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников

Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников - РИА Новости, 15.02.2024

Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников

Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:46

2024-02-15T17:46

2024-02-15T19:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — сообщил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.Столтенберг добавил, что члены НАТО поставляют около 99 процентов всей военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева с их стороны оценивается в 100 миллиардов долларов.О создании коалиции из почти двух десятков стран для вооружения ВСУ дронами в середине января сообщал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.Как заявлял замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В украинском Генштабе сообщали о планах создания "армии дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью более двух тысяч километров.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр