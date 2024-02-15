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Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 15.02.2024 (обновлено: 19:03 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/bespilotniki-1927640010.html
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников - РИА Новости, 15.02.2024
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников
Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:46
2024-02-15T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.&quot;Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию&quot;, — сообщил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.Столтенберг добавил, что члены НАТО поставляют около 99 процентов всей военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева с их стороны оценивается в 100 миллиардов долларов.О создании коалиции из почти двух десятков стран для вооружения ВСУ дронами в середине января сообщал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.Как заявлял замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В украинском Генштабе сообщали о планах создания "армии дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью более двух тысяч километров.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников

Столтенберг: НАТО планирует поставить Украине миллион беспилотников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники собираются передать Украине миллион беспилотников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«

"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — сообщил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.

Столтенберг добавил, что члены НАТО поставляют около 99 процентов всей военной помощи, которую получает Украина, а совокупная военная поддержка Киева с их стороны оценивается в 100 миллиардов долларов.
О создании коалиции из почти двух десятков стран для вооружения ВСУ дронами в середине января сообщал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Как заявлял замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В украинском Генштабе сообщали о планах создания "армии дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью более двух тысяч километров.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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