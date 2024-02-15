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Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме - РИА Новости, 16.02.2024
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23:58 15.02.2024 (обновлено: 00:00 16.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694192.html
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме - РИА Новости, 16.02.2024
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме
Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-15T23:58
2024-02-16T00:00
происшествия
россия
белгородская область
белгород
валентин демидов
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. "Тепловой контур по временной схеме закрыли во всех пострадавших после обстрела домах. Выехал проверить, как выполнены работы, и пообщаться с жителями. Всего сейчас мы заактировали разрушения различной степени в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, 4 хозсубъектах. Благодарен подрядчикам, специалистам управ, волонтерам, силовикам, общественникам за оперативность и слаженные действия", - написал мэр.Он отметил, что каждая подрядная организация вывела по 20-25 специалистов, благодаря чему быстро удалось вернуть тепло в квартиры и провести замеры. "Заказы уже отдали в производство. Делаем все, чтобы максимально сократить сроки восстановительных работ", - добавил Демидов.
россия
белгородская область
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происшествия, россия, белгородская область, белгород, валентин демидов, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгород, Валентин Демидов, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме

Окна и кровлю закрыли во всех поврежденных в Белгороде домах по временной схеме

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.
«
"Тепловой контур по временной схеме закрыли во всех пострадавших после обстрела домах. Выехал проверить, как выполнены работы, и пообщаться с жителями. Всего сейчас мы заактировали разрушения различной степени в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, 4 хозсубъектах. Благодарен подрядчикам, специалистам управ, волонтерам, силовикам, общественникам за оперативность и слаженные действия", - написал мэр.
Он отметил, что каждая подрядная организация вывела по 20-25 специалистов, благодаря чему быстро удалось вернуть тепло в квартиры и провести замеры.
"Заказы уже отдали в производство. Делаем все, чтобы максимально сократить сроки восстановительных работ", - добавил Демидов.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьБелгородВалентин ДемидовУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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