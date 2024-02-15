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Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме - РИА Новости, 16.02.2024
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме
Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-15T23:58
2024-02-15T23:58
2024-02-16T00:00
происшествия
россия
белгородская область
белгород
валентин демидов
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. "Тепловой контур по временной схеме закрыли во всех пострадавших после обстрела домах. Выехал проверить, как выполнены работы, и пообщаться с жителями. Всего сейчас мы заактировали разрушения различной степени в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, 4 хозсубъектах. Благодарен подрядчикам, специалистам управ, волонтерам, силовикам, общественникам за оперативность и слаженные действия", - написал мэр.Он отметил, что каждая подрядная организация вывела по 20-25 специалистов, благодаря чему быстро удалось вернуть тепло в квартиры и провести замеры. "Заказы уже отдали в производство. Делаем все, чтобы максимально сократить сроки восстановительных работ", - добавил Демидов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгородская область, белгород, валентин демидов, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгород, Валентин Демидов, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме
Окна и кровлю закрыли во всех поврежденных в Белгороде домах по временной схеме