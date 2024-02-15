https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694192.html

Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме

Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме - РИА Новости, 16.02.2024

Окна во всех поврежденных в Белгороде домах закрыли по временной схеме

Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-15T23:58

2024-02-15T23:58

2024-02-16T00:00

происшествия

россия

белгородская область

белгород

валентин демидов

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Окна и кровлю закрыли по временной схеме во всех домах, поврежденных при украинском обстреле Белгорода, заказы на новое остекление уже отдали в производство, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. "Тепловой контур по временной схеме закрыли во всех пострадавших после обстрела домах. Выехал проверить, как выполнены работы, и пообщаться с жителями. Всего сейчас мы заактировали разрушения различной степени в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, 4 хозсубъектах. Благодарен подрядчикам, специалистам управ, волонтерам, силовикам, общественникам за оперативность и слаженные действия", - написал мэр.Он отметил, что каждая подрядная организация вывела по 20-25 специалистов, благодаря чему быстро удалось вернуть тепло в квартиры и провести замеры. "Заказы уже отдали в производство. Делаем все, чтобы максимально сократить сроки восстановительных работ", - добавил Демидов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, белгородская область, белгород, валентин демидов, удар всу по тц в белгороде