https://ria.ru/20240215/belgorod-1927670830.html

ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты

ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты - РИА Новости, 15.02.2024

ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты

Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:45

2024-02-15T20:45

2024-02-15T20:50

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белгород

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

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ООН, 15 фев - РИА Новости. Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород."Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - заявил Дюжарик на брифинге.Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 человек получили ранения. Как передал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, украина, белгород, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде