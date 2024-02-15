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ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты - РИА Новости, 15.02.2024
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20:45 15.02.2024 (обновлено: 20:50 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927670830.html
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты - РИА Новости, 15.02.2024
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты
Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:45
2024-02-15T20:50
в мире
оон
украина
белгород
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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ООН, 15 фев - РИА Новости. Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород."Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - заявил Дюжарик на брифинге.Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 человек получили ранения. Как передал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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в мире, оон, украина, белгород, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
В мире, ООН, Украина, Белгород, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты

ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты и инфраструктуру

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
ООН, 15 фев - РИА Новости. Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород.
«
"Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - заявил Дюжарик на брифинге.
Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 человек получили ранения. Как передал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
В миреООНУкраинаБелгородВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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