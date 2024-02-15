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ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты - РИА Новости, 15.02.2024
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты
Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:45
2024-02-15T20:45
2024-02-15T20:50
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удар всу по тц в белгороде
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ООН, 15 фев - РИА Новости. Атаки на гражданские объекты нужно прекратить, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаки ВСУ на Белгород."Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены", - заявил Дюжарик на брифинге.Минобороны РФ сообщило, что 15 февраля около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 человек получили ранения. Как передал корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, украина, белгород, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
В мире, ООН, Украина, Белгород, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты и инфраструктуру