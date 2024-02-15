https://ria.ru/20240215/belgorod-1927665195.html

УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением

УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением - РИА Новости, 15.02.2024

УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о смертельном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:57

2024-02-15T19:57

2024-02-15T19:57

в мире

геннадий гатилов

удар всу по тц в белгороде

белгород

украина

вооруженные силы украины

управление верховного комиссара оон по правам человека

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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о смертельном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное преступление, заявила РИА Новости официальный представитель организации Марта Уртадо. "Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде - ред.). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением", - сказала она. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, геннадий гатилов, удар всу по тц в белгороде, белгород, украина, вооруженные силы украины, управление верховного комиссара оон по правам человека