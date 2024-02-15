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УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением - РИА Новости, 15.02.2024
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19:57 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927665195.html
УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением
УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением - РИА Новости, 15.02.2024
УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о смертельном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:57
2024-02-15T19:57
в мире
геннадий гатилов
удар всу по тц в белгороде
белгород
украина
вооруженные силы украины
управление верховного комиссара оон по правам человека
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о смертельном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное преступление, заявила РИА Новости официальный представитель организации Марта Уртадо. "Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде - ред.). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением", - сказала она. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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в мире, геннадий гатилов, удар всу по тц в белгороде, белгород, украина, вооруженные силы украины, управление верховного комиссара оон по правам человека
В мире, Геннадий Гатилов, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
УВКПЧ не считает удар по Белгороду военным преступлением

УВКПЧ осведомлено об ударе по Белгороду, но не считает его военным преступлением

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду
Сотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Сотрудники экстренных служб на месте ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о смертельном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное преступление, заявила РИА Новости официальный представитель организации Марта Уртадо.
«
"Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде - ред.). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением", - сказала она.
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб четырехмесячный ребенок
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске
Вчера, 16:14
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
В миреГеннадий ГатиловУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеБелгородУкраинаВооруженные силы УкраиныУправление Верховного комиссара ООН по правам человека
 
 
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