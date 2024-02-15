В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ
FT: в США конфисковали тысячи Porsche, Bentley и Audi из-за китайской детали
Автомобиль Porsche. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В США конфисковали автомобили Porsche, Bentley и Audi из-за детали от китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
"Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом", - сообщило издание.
ЕС, США, Канада и Великобритания неоднократно обвиняли Китай в нарушении прав человека в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. Соединенные Штаты заявляли, что действия в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все претензии западных стран.
Как отмечается, производитель отложил поставку машин до конца марта. Собеседники газеты подчеркнули, что Volkswagen Group не знала о происхождении деталей, которые она получила от стороннего поставщика.
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"Проблема затронула около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi", - добавило издание.
При этом FT не указала, была ли деталь произведена в самом Синьцзяне. По данным газеты, Volkswagen сразу уведомил власти США об инциденте.
В сентябре Министерство внутренней безопасности США сообщило о запрете на импорт товаров трех китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне. В списке оказались фирмы Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.
МИД Китая выступил против ограничений. Пекин заявил, что будет отстаивать законные права и интересы предприятий. Кроме того, КНР неоднократно подчеркивала, что так называемое существование принудительного труда в Синьцзяне — "ложь столетия, состряпанная антикитайскими силами с целью очернения Китая", а права и интересы всех этнических групп в регионе защищены.