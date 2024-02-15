https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927480559.html

В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ

В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2024

В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ

В США конфисковали автомобили Porsche, Bentley и Audi из-за детали от китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:08

2024-02-15T08:08

2024-02-15T10:04

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В США конфисковали автомобили Porsche, Bentley и Audi из-за детали от китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники."Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом", - сообщило издание.Как отмечается, производитель отложил поставку машин до конца марта. Собеседники газеты подчеркнули, что Volkswagen Group не знала о происхождении деталей, которые она получила от стороннего поставщика."Проблема затронула около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi", - добавило издание.При этом FT не указала, была ли деталь произведена в самом Синьцзяне. По данным газеты, Volkswagen сразу уведомил власти США об инциденте.В сентябре Министерство внутренней безопасности США сообщило о запрете на импорт товаров трех китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне. В списке оказались фирмы Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.МИД Китая выступил против ограничений. Пекин заявил, что будет отстаивать законные права и интересы предприятий. Кроме того, КНР неоднократно подчеркивала, что так называемое существование принудительного труда в Синьцзяне — "ложь столетия, состряпанная антикитайскими силами с целью очернения Китая", а права и интересы всех этнических групп в регионе защищены.

https://ria.ru/20230701/avtomobili-1880850500.html

https://ria.ru/20220304/porsche-1776447573.html

сша

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, сша, китай, пекин, volkswagen group, bentley motors, евросоюз, bentley continental gt speed, porsche panamera, audi a8