Рейтинг@Mail.ru
В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 15.02.2024 (обновлено: 10:04 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927480559.html
В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ
В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2024
В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ
В США конфисковали автомобили Porsche, Bentley и Audi из-за детали от китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:08
2024-02-15T10:04
в мире
авто
сша
китай
пекин
volkswagen group
bentley motors
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/95/1551569580_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_6c1b326f463b9986703d6a9e34a337d4.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В США конфисковали автомобили Porsche, Bentley и Audi из-за детали от китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники."Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом", - сообщило издание.Как отмечается, производитель отложил поставку машин до конца марта. Собеседники газеты подчеркнули, что Volkswagen Group не знала о происхождении деталей, которые она получила от стороннего поставщика."Проблема затронула около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi", - добавило издание.При этом FT не указала, была ли деталь произведена в самом Синьцзяне. По данным газеты, Volkswagen сразу уведомил власти США об инциденте.В сентябре Министерство внутренней безопасности США сообщило о запрете на импорт товаров трех китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне. В списке оказались фирмы Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.МИД Китая выступил против ограничений. Пекин заявил, что будет отстаивать законные права и интересы предприятий. Кроме того, КНР неоднократно подчеркивала, что так называемое существование принудительного труда в Синьцзяне — "ложь столетия, состряпанная антикитайскими силами с целью очернения Китая", а права и интересы всех этнических групп в регионе защищены.
https://ria.ru/20230701/avtomobili-1880850500.html
https://ria.ru/20220304/porsche-1776447573.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/95/1551569580_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_41b2aa00a67922839f8dbd5c43062b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, сша, китай, пекин, volkswagen group, bentley motors, евросоюз, bentley continental gt speed, porsche panamera, audi a8
В мире, Авто, США, Китай, Пекин, Volkswagen Group, Bentley Motors, Евросоюз, Bentley Continental GT Speed, Porsche Panamera, Audi A8
В США конфисковали тысячи машин Porsche, Bentley и Audi, пишут СМИ

FT: в США конфисковали тысячи Porsche, Bentley и Audi из-за китайской детали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Porsche
Автомобиль Porsche - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Porsche. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В США конфисковали автомобили Porsche, Bentley и Audi из-за детали от китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
"Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом", - сообщило издание.
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Необратимые изменения
1 июля 2023, 08:00

ЕС, США, Канада и Великобритания неоднократно обвиняли Китай в нарушении прав человека в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. Соединенные Штаты заявляли, что действия в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все претензии западных стран.

Как отмечается, производитель отложил поставку машин до конца марта. Собеседники газеты подчеркнули, что Volkswagen Group не знала о происхождении деталей, которые она получила от стороннего поставщика.
«
"Проблема затронула около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi", - добавило издание.
При этом FT не указала, была ли деталь произведена в самом Синьцзяне. По данным газеты, Volkswagen сразу уведомил власти США об инциденте.
В сентябре Министерство внутренней безопасности США сообщило о запрете на импорт товаров трех китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне. В списке оказались фирмы Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.
МИД Китая выступил против ограничений. Пекин заявил, что будет отстаивать законные права и интересы предприятий. Кроме того, КНР неоднократно подчеркивала, что так называемое существование принудительного труда в Синьцзяне — "ложь столетия, состряпанная антикитайскими силами с целью очернения Китая", а права и интересы всех этнических групп в регионе защищены.
Автомобиль Porsche 964 turbo на выставке редких спорткаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию
4 марта 2022, 11:32
 
В миреАвтоСШАКитайПекинVolkswagen GroupBentley MotorsЕвросоюзBentley Continental GT SpeedPorsche PanameraAudi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала