Рейтинг@Mail.ru
Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ataka-1927687458.html
Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила
Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила - РИА Новости, 15.02.2024
Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила
Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:47
2024-02-15T22:47
белгород
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927618081_0:130:1036:712_1920x0_80_0_0_ea2bf01466ef1b9408f9cd749068ba0a.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа. ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, в том числе ребенок, 18 получили ранения, среди них четверо детей. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. В пресс-службе рассказали, что отец погибшего ребенка – студент медколледжа, который получает второе образование. "Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива", — сказал пресс-секретарь.
белгород
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927618081_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_beff2f153922cbd2b402163366ecf1f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, украина, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Украина, Происшествия
Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила

Мама девочки, погибшей в результате украинской атаки на Белгород, осталась жива

© фото очевидцаКоляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб 4-месячный ребенок
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб 4-месячный ребенок
© фото очевидца
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб 4-месячный ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа.
ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, в том числе ребенок, 18 получили ранения, среди них четверо детей. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
В пресс-службе рассказали, что отец погибшего ребенка – студент медколледжа, который получает второе образование.
«
"Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива", — сказал пресс-секретарь.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
БелгородВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала