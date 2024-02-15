https://ria.ru/20240215/ataka-1927687458.html

Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила

Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила - РИА Новости, 15.02.2024

Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила

Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:47

2024-02-15T22:47

2024-02-15T22:47

белгород

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

украина

происшествия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного медицинского колледжа. ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, в том числе ребенок, 18 получили ранения, среди них четверо детей. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. В пресс-службе рассказали, что отец погибшего ребенка – студент медколледжа, который получает второе образование. "Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива", — сказал пресс-секретарь.

белгород

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, украина, происшествия