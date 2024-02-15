Мир очень близок к Третьей мировой войне, заявил Алиев
Алиев: мир фактически очень близок к Третьей мировой войне
© Фото : пресс-служба президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации. Архивное фото
БАКУ, 15 фев - РИА Новости. Мир фактически очень близок к Третьей мировой войне, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на церемонии инаугурации.
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"Все видят процессы, происходящие сегодня в мире. Мир фактически очень близок к Третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта Третья мировая война уже началась, могут быть разные предположения. Конечно, современные войны отличаются от прежних войн. Вторую мировую войну даже невозможно сравнивать с сегодняшними войнами, и, конечно, сегодня многие страны начали уделять внимание военной сфере. А мы делаем это уже на протяжении более 20 лет, и опыт, которым мы обладаем сегодня, в том числе боевой опыт, незаменим", - сказал Алиев.
По словам президента, армия Азербайджана "показала свою силу не на учениях, не на парадах, а на поле боя".
В среду в Баку прошла инаугурация Алиева, который 7 февраля был переизбран на пятый президентский срок с результатом 92,12% голосов. В здании парламента Алиев принес присягу в присутствии судей конституционного суда.