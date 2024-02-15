https://ria.ru/20240215/advokat-1927666272.html
Адвоката Навального заочно арестовали по делу об экстремизме
Адвоката Навального заочно арестовали по делу об экстремизме - РИА Новости, 15.02.2024
Адвоката Навального заочно арестовали по делу об экстремизме
Басманный суд Москвы арестовал заочно адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:07
2024-02-15T20:07
2024-02-15T20:07
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заочно адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг. "Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Михайловой", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. По данным суда, Михайловой вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Другие детали не уточняются. Помимо этого, суд также заочно выдал санкцию на арест еще одного адвоката - Александра Федулова. Как указали в суде, им предъявлены обвинения по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве, легализации денег, распространении фейков про армию, экстремизме, вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, вандализме, призывах к развязыванию агрессивной войны и других преступлениях. Басманный суд в октябре прошлого года по этому же делу арестовал и других защитников Навального: Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева. Экстремистской организацией в России признан ликвидированный решением суда "Фонд борьбы с коррупцией*". Экстремистский статус будет грозить уголовной ответственностью как организаторам ФБК*, так и рядовым участникам и жертвователям.* Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240202/fedulov-1925103084.html
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происшествия, россия, москва, алексей навальный, алексей липцер, ольга михайлова, фонд борьбы с коррупцией, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Навальный, Алексей Липцер, Ольга Михайлова, Фонд борьбы с коррупцией, Ситуация в ДНР и ЛНР
Адвоката Навального заочно арестовали по делу об экстремизме
Адвоката Навального Ольгу Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заочно адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.
«
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Михайловой", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск
По данным суда, Михайловой вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Другие детали не уточняются.
Помимо этого, суд также заочно выдал санкцию на арест еще одного адвоката - Александра Федулова.
Как указали в суде, им предъявлены обвинения по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве, легализации денег, распространении фейков про армию, экстремизме, вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, вандализме, призывах к развязыванию агрессивной войны и других преступлениях.
Басманный суд в октябре прошлого года по этому же делу арестовал и других защитников Навального: Игоря Сергунина, Алексея Липцера
и Вадима Кобзева
.
Экстремистской организацией в России признан ликвидированный решением суда "Фонд борьбы с коррупцией
*". Экстремистский статус будет грозить уголовной ответственностью как организаторам ФБК*, так и рядовым участникам и жертвователям.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
Стало известно, где находится Навальный