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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Занзибаре

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Занзибаре - РИА Новости, 14.02.2024

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Занзибаре

На фоне новостей о том, что на Занзибар появятся прямые рейсы из России, туроператоры рассказали, как лететь на экзотический архипелаг, сколько стоят авиабилеты РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:21

2024-02-14T11:21

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На фоне новостей о том, что на Занзибар появятся прямые рейсы из России, туроператоры рассказали, как лететь на экзотический архипелаг, сколько стоят авиабилеты и туры "все включено" и как сэкономить при бронировании отеля, сообщает АТОР.Спрос на туры на Занзибар вырос до 1,5 раза зимой в этом сезоне в сравнении с прошлой зимой. Клиенты компании Ambotis Holidays стали на 50 процентов чаще выбирать отдых на этом острове. Представители туроператора "Интурист" сообщили о росте количества бронирований на 38 процентов, в ITM group Занзибар стал продаваться на 15 процентов лучше. Растет спрос на это направление у "Русского Экспресса", Anex, Space Travel и FUN&SUN. Туроператоры отмечают, что у него сформировалась своя аудитория в России. "Занзибар нравится любителям экзотики. Туристы, готовые лететь стыковочными рейсами, нередко спрашивают туры именно на этот остров", – подтверждают в "Интуристе".С учетом стыковочных рейсов россияне едут на Занзибар на 10-12 ночей. У клиентов ITM group востребованы и заезды на срок более 20 ночей.Посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибут сообщил во вторник 13 февраля, что между Россией и Танзанией должно в самом скором времени быть подписано соглашение, "которое станет основой для возобновления прямых авиарейсов". Пока же туроператоры рекомендуют лететь стыковочными рейсами авиакомпаний Oman Air, flyDubai, Ethiopian Airlines и Turkish Airlines."Билет в оба конца обойдется примерно в 90 тысяч рублей на пассажира", – рассказали в Space Travel. Эксперты советуют приобретать авиабилеты на Занзибар как минимум за два месяца.Можно сэкономить до 20 процентов на проживании, если забронировать отель за 60 и более дней до даты заезда.Недельные туры на двоих с перелетом в начале марта обойдутся от 210 тысяч рублей при размещении в отелях 3* с завтраками у Ambotis Holidays. У "Интуриста" на тех же условиях – от 218,3 тысячи рублей. "Русский Экспресс" предлагает путевку в отель 4* ("все включено") – от 281 тысячи рублей. Что касается FUN&SUN, то тур в отель четыре звезды на "все включено") – от 283 тысяч рублей.

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новости - туризм, занзибар, россия, танзания, интурист, отдых в россии, flydubai