https://ria.ru/20240214/reysy-1927227717.html

Дата запуска прямых рейсов в Танзанию зависит от перевозчиков

Дата запуска прямых рейсов в Танзанию зависит от перевозчиков - РИА Новости, 14.02.2024

Дата запуска прямых рейсов в Танзанию зависит от перевозчиков

Дата запуска прямых рейсов между Россией и Танзанией будет зависеть от планов перевозчиков, препятствий для авиасообщения нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:28

2024-02-14T07:28

2024-02-14T11:44

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дата запуска прямых рейсов между Россией и Танзанией будет зависеть от планов перевозчиков, препятствий для авиасообщения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Ранее посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время. "Препятствий для возобновления прямого воздушного авиасообщения между Россией и Танзанией в рамках действующего межправительственного соглашения на сегодня нет. Дата запуска рейсов зависит от планов перевозчиков", - сказал представитель ведомства.Кибута ранее говорил и том, что планируется организовать прямые рейсы из России в Танзанию в том числе из Санкт-Петербурга."У нас до этого был достаточно хороший поток российских туристов в Танзанию. Мы надеемся, что сейчас этот интерес не угаснет, а, наоборот, будет подстегнут тем, что будет достаточно просто и быстро до нас добраться", - отмечал он.

https://ria.ru/20240211/pozhar-1926673308.html

https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html

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танзания, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, новости - туризм