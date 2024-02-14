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Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах - РИА Новости, 14.02.2024
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17:46 14.02.2024 (обновлено: 23:21 14.02.2024)
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Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах
Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах - РИА Новости, 14.02.2024
Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах
Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:46
2024-02-14T23:21
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах.&quot;В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством: предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц&quot;, — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Он отметил, что в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тысяч человек такие специальные выплаты будут выше: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате врачам и 30 тысяч — медицинским работникам среднего звена.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Путин предложил с 1 марта повысить выплаты медикам в малых городах и селах

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах.
«

"В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством: предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц", — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

Он отметил, что в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тысяч человек такие специальные выплаты будут выше: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате врачам и 30 тысяч — медицинским работникам среднего звена.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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