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Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах - РИА Новости, 14.02.2024

Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:46

2024-02-14T17:46

2024-02-14T23:21

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах."В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством: предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц", — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Он отметил, что в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тысяч человек такие специальные выплаты будут выше: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате врачам и 30 тысяч — медицинским работникам среднего звена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин