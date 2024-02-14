Выборы без цветных революций? Не ждите и не надейтесь
© AFP 2024 / JUNI KRISWANTOУличные выступления в последний день предвыборной кампании Ганджара Праново в Семаранге
Уличные выступления в последний день предвыборной кампании Ганджара Праново в Семаранге
Почему нас в России должны интересовать выборы в Индонезии, которые пройдут сегодня? Особенно с учетом того, что там вроде бы все очевидно. Речь идет только о том, сможет ли кандидат нынешних властей выиграть уже в первом туре (на это указывали все опросы накануне) или придется ждать второго, в июне. То есть в этой довольно спокойной и предсказуемой стране все идет нормально.
Но нет и нигде не будет ничего нормального в нынешнем году, когда должны состояться выборы в 76 (по одним подсчетам) или 87 (по другим) государствах. То есть в трети или почти половине мира. Повсюду происходят неожиданности, сводящиеся к простой формуле: мир переживает невиданные потрясения. И дело не только в том, что Запад изо всех сил сеет рознь и хаос везде, где может. К сожалению, рознь и хаос часто и сами по себе происходят, а волны от них расходятся далеко.
И самый свежий пример — Пакистан, где после недавних выборов начался именно хаос. Выборы, по сути, выиграл сидящий в тюрьме и дико популярный экс-премьер Имран Хан. Свергнувшие его ранее военные отказались этот факт признавать и попытались назначить свое правительство. И вот сейчас законодатели западной мысли — редакционная статья The Washington Post — мрачно вещают: авторитарии на этот раз промахнулись, у всяких репрессий есть свои пределы.
И осталось добавить, что Пакистан — это 240 миллионов человек, важная часть мусульманского мира, партнер Китая и России, но давний противник Индии, и не забудем про его ядерное оружие. Что там будет дальше — сплошные знаки вопроса. Особенно с учетом того, что непонятно, "чьи" в Пакистане военные — по старой памяти прозападные или давно уже нет. А круги по воде — они могут захлестнуть не только Индию, но и Афганистан с Ираном и многое другое.
И вот Индонезия. Крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии — регионе с общим населением почти в 700 миллионов человек. Добрый друг и партнер Китая, страна, где России симпатизируют просто на улице (это так же по всему региону). И — словами Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону — "Надо просто исходить из того, что Индонезия войдет, она уже входит в клуб ведущих экономик мира, как бы то ни было — нравится это кому-то или не нравится". Да, член G20, а заодно самое населенное мусульманское государство мира.
Главное же — что два срока правления уходящего сейчас президента Джоко Видодо были успешными и он очень популярен. Фаворит выборов — его наследник, бывший министр обороны 72-летний генерал Прабово Субианто, подкрепленный сыном Видодо, Гибраном, кандидатом на должность вице-президента. Про популярность этой пары уже сказано, она превышает 50 процентов по всем опросам. И вроде бы что тут сделаешь.
Но если вы — человек Запада и вам очень хочется напакостить и расшатать еще одну важную страну, то сделать можно многое. Достаточно посмотреть, как освещало выборы агентство Reuters, причем в финансово слабой региональной прессе новости до сих пор идут как раз по таким агентствам. Вот уважительный репортаж от того же Reuters с цитированием опроса, проведенного местными зелеными из университета столицы. По нему получается, что 81 процент вообще всех индонезийцев хотят объявить в стране климатическое чрезвычайное положение, а 60 процентов считают, что правительство бездействует в острой ситуации.
Верится с трудом, но тут еще есть намек: до трети молодых избирателей (из 203 миллионов голосующих) недовольны властью. Она, власть, занята не тем — вся кампания Прабово строилась на отчете об успехах экономики и обещаниях продолжить в том же духе. В то время как экономику надо, наоборот, убить ради климата, сделав с Индонезией то же, что сотворили с Германией ее зеленые. А то, понимаете ли, член G20.
И чтобы уж совсем стало ясно, на кого рассчитывают, "международными" медиа заранее было объявлено, что студенты столичных университетов в дни до выборов будут устраивать демонстрации (что, понятно, и произошло). Ну и на всякий случай есть рассчитанное уже не на студентов, а на относительно взрослых, но не очень грамотных (и злобных) людей старое американское барахло — "борьба с коррупцией". Хотя уж президент Видодо вроде бы в таковой не замечен, но он ведь "вмешивался в выборы", то есть поддерживал свою команду. В итоге региональные политологи с тревогой замечают: под угрозой замечательное наследие Джоко Видодо. А значит, и вся ЮВА.
Здесь можно заметить, что западные разрушители мира явно считают новые инструменты хаоса вроде "климатической повестки" более эффективными для своих целей, чем прежнюю, чисто политическую тематику. Учтем. Потому что в России эта гадость тоже наверняка будет применена уже на наших выборах. И не она одна.
В целом же картина такая: раньше технологии цветных революций был рассчитаны на то, чтобы использовать выборы для мгновенного свержения режимов и полного развала стран. Сейчас, похоже, на такой быстрый успех уже не рассчитывают, но вот создать задел на будущее, расшатать по максимуму общества и режимы, а дальше продолжить по ситуации — это да.