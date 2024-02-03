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Атомная бомба не защищает от вмешательства США

Атомная бомба не защищает от вмешательства США - РИА Новости, 03.02.2024

Атомная бомба не защищает от вмешательства США

Двадцать четвертого февраля 2022 года этот лидер ядерной державы, родившийся в октябре 1952 года, был в Кремле — и скоро пройдут выборы, на которых он должен... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

в мире

пакистан

имран хан

сша

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Двадцать четвертого февраля 2022 года этот лидер ядерной державы, родившийся в октябре 1952 года, был в Кремле — и скоро пройдут выборы, на которых он должен победить. Но ему не дадут это сделать, потому что речь не о Владимире Путине, а об Имране Хане. Бывший пакистанский премьер-министр на днях получил два приговора — на десять и 14 лет, а всего против него возбуждено почти сто уголовных дел. И хотя его партия должна выиграть предстоящие 8 февраля парламентские выборы, пакистанские военные и истеблишмент готовы сделать все для того, чтобы Имран Хан не вернулся к власти в 230-миллионной мусульманской стране. При чем здесь Россия? При том, что визит к Путину в день начала СВО стал поводом для отстранения Имрана Хана от власти — причем с подачи США. А за то, что Имран Хан рассказал о прямом американском вмешательстве, он и получил сейчас десять лет тюрьмы. Такой сюжет никакой Голливуд или Болливуд не выдумают — лидера огромной страны сажают за решетку за то, что он обнародовал факты давления иностранной державы на его страну. Абсурд? Нет, пакистанская реальность.Имран Хан руководил Пакистаном неполных четыре года, но знаменит он стал задолго до этого. Ведь он был чемпионом мира по крикету — самому популярному виду спорта в своей стране. Его поход в политику был долгим, но в итоге успешным: в 2018-м его партия выиграла выборы, и Хан возглавил правительство. Он обещал побороть коррупцию и кумовство, но в итоге его съели как раз традиционные элиты, десятилетиями правившие Исламской Республикой. Вечно враждовавшие семейные кланы Шариф и Бхутто, представляющие две основные территории Пакистана, Панджаб и Синд, объединились в стремлении убрать Хана от власти — и когда военные (выполняющие в Пакистане одновременно и стабилизирующую, и цементирующую функции) дали добро, отставка популярного премьер-министра была проведена через голосование в парламенте. Но это все оставалось бы просто очередной страницей внутрипакистанской борьбы за власть, если бы не внешний фактор — а именно он сыграл роль спускового крючка в истории с отстранением Хана от власти. По сути, его сняли американцы — причем сделали это в максимально откровенной и бесцеремонной форме.Встреча Имрана Хана с Владимиром Путиным в Кремле была долгожданной для пакистанского премьера — они уже встречались до этого на полях международных саммитов, но тот визит был первой поездкой Хана в Россию. Начало СВО не отменило встречу, но нежелание пакистанского премьера осудить "российскую агрессию" взбесило Вашингтон. А когда через несколько дней Пакистан воздержался при голосовании в ООН по антироссийской резолюции, США перешли к действиям. У англосаксов давние и очень плотные связи с самыми разными слоями пакистанской элиты — от военных до политиков. И хотя в последние годы (еще до Имрана Хана) Пакистан начал серьезный дрейф в сторону от Запада (например, вступив в ШОС), англосаксы всегда умели играть на внутрипакистанских противоречиях. Организовать заговор против Хана было несложно — оппозиция давно мечтала избавиться от него. Но армейское руководство не давало добро на смещение премьера — и тут как раз вмешательство США стало решающим фактором.Мы не знаем подробностей заговора против Имрана Хана, зато у нас есть уникальная возможность познакомиться с его небольшой видимой частью. Видимой она стала потому, что американцы настолько обнаглели, что стали прямым текстом требовать от Пакистана сместить премьер-министра. Причем сделал это помощник госсекретаря Дональд Лу в беседе с пакистанским послом (она состоялась 7 марта 2022-го), а спустя пару недель Имран Хан рассказал об американском ультиматуме, ссылаясь на телеграмму посла Пакистана в США.В ней говорилось, что чиновник Госдепа заявил, что "люди здесь и в Европе весьма обеспокоены тем, почему Пакистан занимает такую ​​агрессивно-нейтральную позицию по Украине, если такая позиция вообще возможна. Нам это не кажется такой уж нейтральной позицией". "Я думаю, что, если вотум недоверия премьер-министру увенчается успехом, в Вашингтоне все будет прощено, потому что визит в Россию рассматривается как решение премьер-министра. В противном случае, я думаю, дальше будет трудно", — сказал он.Если же Хан не будет снят, то он может столкнуться с изоляцией со стороны Европы и США, добавил Лу. Фактически он выдвинул послу ультиматум: "Давайте подождем несколько дней, чтобы посмотреть, изменится ли политическая ситуация, а это будет означать, что у нас не будет больших разногласий по этому вопросу, и вмятина исчезнет очень быстро".На следующий день после встречи в Вашингтоне в пакистанском парламенте начались консультации по вотуму недоверия Имрану Хану — и через месяц его отправили в отставку. Экс-премьер не замолчал, он назвал свое смещение "внешним заговором", заявив: "Инициатива лишить меня власти — это явное вмешательство США в наши внутренние дела". Взятки за голосование против него в парламенте достигали миллиона долларов. В ответ пакистанские власти начали прессовать Имрана Хана и его партию. Его несколько раз задерживали и отпускали, в него стреляли, а прошлым летом арестовали. И на этой неделе приговорили сразу к двум срокам: к первому — по обвинению в коррупции (невозврат подарков), а второй вынесен по обвинению в разглашении государственной тайны. То есть Имрана Хана осудили за то, что он обнародовал телеграмму пакистанского посла в США — она же секретная!Имран Хан не раз говорил, что Пакистану нужна Россия — нужны российские пшеница, нефть, газ. А незадолго до отстранения от власти на митинге он обратился к Западу: "Что ты думаешь о нас? Что мы ваши рабы, что мы сделаем все, что вы от нас попросите? Мы друзья России, а также друзья США. Мы друзья Китая и Европы. Мы не являемся частью какого-либо альянса".Но для того чтобы не быть частью чужих альянсов, не быть марионеткой, нужно стать самостоятельным, завоевать настоящий суверенитет. А пока ядерный Пакистан демонстрирует, что одной атомной бомбы для суверенитета мало.

https://ria.ru/20231012/pakistan-1902200291.html

https://ria.ru/20231204/pakistan-1913735637.html

https://ria.ru/20230703/pakistan-1881810108.html

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в мире, пакистан, имран хан, сша, россия, владимир путин, оон, шос, государственный департамент сша, аналитика