https://ria.ru/20240214/vsu-1927341156.html

Бежавший в Россию военный рассказал о коррупции в украинской армии

Бежавший в Россию военный рассказал о коррупции в украинской армии - РИА Новости, 14.02.2024

Бежавший в Россию военный рассказал о коррупции в украинской армии

Бежавший в Россию бывший украинский военный Андрей Камынин рассказал, что в рядах украинской армии царит коррупция, а командование наживается даже на смертях... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:34

2024-02-14T14:34

2024-02-14T14:34

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кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию бывший украинский военный Андрей Камынин рассказал, что в рядах украинской армии царит коррупция, а командование наживается даже на смертях простых солдат. "Военные получают смешные деньги, но ладно, если получают, так они, во-первых, и вовремя не получают, во-вторых, сами себя обувают, одевают. Парадоксально то, что если человек пошел выполнять задание и погиб, то комбат не сообщает. У меня есть пример, лично мой друг погиб", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. "Друг подорвался, и комбат не сообщил родственникам, что он погиб. Три месяца за него получал деньги, а сказал, что они пошли выполнять задание и без вести пропали. И так делается постоянно", - отметил собеседник. Кроме того, по его словам, в ВСУ установлены коррупционные расценки за разрешение уйти в отпуск, практикуется рукоприкладство и угрозы командного состава в отношении подчиненных. В случае ранения украинским военным приостанавливают все выплаты до возвращения в строй. Как итог, многие действующие военнослужащие различными путями стараются добыть медицинские справки, чтобы больше по состоянию здоровья не идти на фронт, отметил Камынин. Солдат-артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Камынин был мобилизован из города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

https://ria.ru/20240213/korruptsiya-1927102621.html

https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html

россия

кривой рог

днепропетровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины