Бежавший в Россию военный рассказал о коррупции в украинской армии
Бежавший в Россию военный: командование ВСУ наживается даже на смертях солдат
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию бывший украинский военный Андрей Камынин рассказал, что в рядах украинской армии царит коррупция, а командование наживается даже на смертях простых солдат.
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"Военные получают смешные деньги, но ладно, если получают, так они, во-первых, и вовремя не получают, во-вторых, сами себя обувают, одевают. Парадоксально то, что если человек пошел выполнять задание и погиб, то комбат не сообщает. У меня есть пример, лично мой друг погиб", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.
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"Друг подорвался, и комбат не сообщил родственникам, что он погиб. Три месяца за него получал деньги, а сказал, что они пошли выполнять задание и без вести пропали. И так делается постоянно", - отметил собеседник.
Кроме того, по его словам, в ВСУ установлены коррупционные расценки за разрешение уйти в отпуск, практикуется рукоприкладство и угрозы командного состава в отношении подчиненных. В случае ранения украинским военным приостанавливают все выплаты до возвращения в строй.
Как итог, многие действующие военнослужащие различными путями стараются добыть медицинские справки, чтобы больше по состоянию здоровья не идти на фронт, отметил Камынин.
Солдат-артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Камынин был мобилизован из города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.