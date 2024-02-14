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Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
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19:21 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/virusy-1927425555.html
Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил Путин
Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил Путин
Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил президент России Владимир Путин во время обсуждения результатов в сфере генетических технологий по биобезопасности РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:21
2024-02-14T19:21
россия
земля
владимир путин
александр макаров
биокад
роснефть
российская академия наук
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил президент России Владимир Путин во время обсуждения результатов в сфере генетических технологий по биобезопасности на пленарном заседании Форума будущих технологий. Во время пленарного заседания научный руководитель ФГБУН Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук, академик РАН Александр Макаров рассказал о результатах совместной с биотехнологической компанией "Биокад" работы в сфере генетических технологий, в том числе об опыте применения онколитических вирусов против опухолей, а также о большой проблеме, связанной с антибиотикорезистентностью бактерий. Путин спросил, кто является партнером института. "Роснефть?" - уточнил президент. Макаров ответил, что партнером является "Биокад". "Роснефть сама по себе. Она все-таки лекарства пока еще не делает. А "Биокад" делает", - сказал Макаров. "А деньги (Роснефть - ред.) делает... Всё оттуда", - пошутил президент. Далее Путин спросил, откуда взялись вирусы. "Из космоса прилетели?" - продолжил он. "Из космоса тоже, да. В космосе колоссальная проблема с МКС, потому что там полно микроорганизмов, потому что там, где человек, там и микроорганизмы. И эти микроорганизмы уничтожают конструктивные элементы станции, вызывают аллергию у космонавтов. В общем, громадная проблема. И мы сейчас тоже изучаем эти микроорганизмы, которые нам доставили с МКС, и выясняем, что они там становятся еще более антибиотикорезистентными. Хотя там существует радиационный фон в сто раз выше, чем на Земле. Но тем не менее, на них это совершенно не влияет. Они только становятся еще сильнее. Мы сейчас выясняем, какие причины этого процесса, как можно с этим бороться", - пояснил Макаров. "Можно говорить бесконечно (об этом - ред.). Так же, как космос бесконечна (тема вирусов - ред.)", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240212/virus-1926794502.html
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россия, земля, владимир путин, александр макаров, биокад, роснефть, российская академия наук
Россия, Земля, Владимир Путин, Александр Макаров, Биокад, Роснефть, Российская академия наук
Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил Путин

Путин: о вирусах можно говорить бесконечно, так же, как и о космосе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил президент России Владимир Путин во время обсуждения результатов в сфере генетических технологий по биобезопасности на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Во время пленарного заседания научный руководитель ФГБУН Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук, академик РАН Александр Макаров рассказал о результатах совместной с биотехнологической компанией "Биокад" работы в сфере генетических технологий, в том числе об опыте применения онколитических вирусов против опухолей, а также о большой проблеме, связанной с антибиотикорезистентностью бактерий.
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Путин спросил, кто является партнером института. "Роснефть?" - уточнил президент. Макаров ответил, что партнером является "Биокад". "Роснефть сама по себе. Она все-таки лекарства пока еще не делает. А "Биокад" делает", - сказал Макаров.
«
"А деньги (Роснефть - ред.) делает... Всё оттуда", - пошутил президент.
Далее Путин спросил, откуда взялись вирусы. "Из космоса прилетели?" - продолжил он.
«
"Из космоса тоже, да. В космосе колоссальная проблема с МКС, потому что там полно микроорганизмов, потому что там, где человек, там и микроорганизмы. И эти микроорганизмы уничтожают конструктивные элементы станции, вызывают аллергию у космонавтов. В общем, громадная проблема. И мы сейчас тоже изучаем эти микроорганизмы, которые нам доставили с МКС, и выясняем, что они там становятся еще более антибиотикорезистентными. Хотя там существует радиационный фон в сто раз выше, чем на Земле. Но тем не менее, на них это совершенно не влияет. Они только становятся еще сильнее. Мы сейчас выясняем, какие причины этого процесса, как можно с этим бороться", - пояснил Макаров.
«
"Можно говорить бесконечно (об этом - ред.). Так же, как космос бесконечна (тема вирусов - ред.)", - отметил Путин.
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РоссияЗемляВладимир ПутинАлександр МакаровБиокадРоснефтьРоссийская академия наук
 
 
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