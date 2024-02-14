https://ria.ru/20240214/valentin-1927335673.html

Священник рассказал, кого католики вспоминают 14 февраля

Священник рассказал, кого католики вспоминают 14 февраля - РИА Новости, 14.02.2024

Священник рассказал, кого католики вспоминают 14 февраля

Праздника под названием "День святого Валентина" в Римско-католической церкви не существует, а в 2024 году у католиков в этот день еще и начинается с Пепельной... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:19

2024-02-14T14:19

2024-02-14T14:19

религия

празднование дня святого валентина

религия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Праздника под названием "День святого Валентина" в Римско-католической церкви не существует, а в 2024 году у католиков в этот день еще и начинается с Пепельной средой Великий пост, что делает 14 февраля в этом году неподходящим днем для празднования, сказал РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов."Хотя Церковь признает Валентина как святого, тем не менее он был исключен из списка обязательных для церковного почитания святых, поскольку о его жизни слишком мало достоверных сведений. Вследствие этого служба в его память носит "факультативный", то есть необязательный характер, и может совершаться только если на этот день не выпадает более значимое событие", – сказал Горбунов.Обычно в этот день католики вспоминают Кирилла и Мефодия – просветителей славян, – но в этом году на 14 февраля приходится еще более значимое событие: Пепельная среда, начало Великого поста, добавил генеральный викарий. Это делает момент неподходящим для празднования, поскольку Церковь предписывает в этот день всем верующим в возрасте от 18 до 60 лет, если этому не препятствует состояние здоровья, воздержание от мяса и строгий пост: то есть наесться досыта в день можно только один раз."Из этой ситуации можно выйти по-разному. В некоторых епархиях, например, верующим было рекомендовано перенести празднование Дня святого Валентина на предыдущий день, 13 февраля, на который в этом году выпадает "Жирный вторник", последний день перед Великим постом, когда вполне уместно даже некоторое не выходящее за рамки благоразумия излишество в еде и питье. Ну а можно и вовсе вместо ресторана пойти в этот день в храм, помня о том, что любовь - это в том числе и жертва, которую мы приносим ради благополучия наших любимых, и что мы до сих пор помним о святом Валентине именно потому, что он пожертвовал своей жизнью ради любви к Богу и ближним", - заключил Горбунов.Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш), в свою очередь, высказал мнение, что для русской культуры День святого Валентина – скорее информационная атака, чем праздник."Церковь никак не относится к этому событию. Это – информационная атака, агрессия наших противников в информационной войне. Праздники – это события, укорененные в культуре народа: культуре, гражданской, религиозной. А тут – всё содержание праздника это внебрачные, половые связи, прямо скажем. Другой пример этой информационной агрессии – Хэллоуин. Она в каком-то смысле встретила противодействие: кое-кому школьных администраторов дают по шапке за то, что они это поддерживают", – сказал иеромонах РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация, что с идеей заменить западный праздник День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он заявил, что День святого Валентина чужд отечественной культуре и традициям и порождает негативные явления в молодежной и детской среде.Зампредседателя комитета ГД по науке Ксения Горячева (НЛ) ранее сообщила РИА Новости, что не поддерживает эту идею.

https://radiosputnik.ru/20240212/miley-1926926729.html

https://ria.ru/20240213/kor-1927025831.html

https://ria.ru/20240212/vatikan-1926885188.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923126753.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

празднование дня святого валентина, религия