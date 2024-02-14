https://ria.ru/20240214/usluga-1927320317.html
Более семи тысяч субъектов МСП воспользовались услугой подбора госимущества
Более семи тысяч субъектов МСП воспользовались услугой подбора госимущества - РИА Новости, 14.02.2024
Более семи тысяч субъектов МСП воспользовались услугой подбора госимущества
Более семи тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых – воспользовались бесплатным сервисом... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:41
2024-02-14T13:41
2024-02-14T13:41
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андрей белоусов
александр исаевич
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более семи тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых – воспользовались бесплатным сервисом "Имущество для бизнеса" за первые три недели его работы, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создана и развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин, курирует реализацию первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Новый сервис помогает подобрать недвижимость всех уровней собственности в режиме реального времени из личного кабинета платформы, получить полную информацию о нем, ознакомиться с технической и правоустанавливающей документацией, связаться с правообладателем, принять участие в торгах. "Один из вопросов, с которыми предприниматели к нам обращаются, в том числе на встречах в регионах, где найти помещение, земельный участок для бизнеса. Мы такие обращения с просьбами разъяснить порядок имущественной поддержки, проконсультировать, подсказать о возможных льготных условиях получаем постоянно. Для решения этой задачи нами создан сервис "Имущество для бизнеса", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Он также добавил, что в настоящее время здесь представлено более 50 тысяч свободных объектов по всей стране. Ранее информацию о свободном имуществе в электронном виде можно было получить только в МФЦ или заказав выписку через портал "Госуслуги". Лидерами по количеству доступного для предпринимателей имущества на сегодня являются Республика Башкортостан (2013 объектов), Санкт-Петербург (1941), Челябинская (1595) и Волгоградская области (1485), Красноярский край (1325). В Топ-10 также вошли Курганская (1185), Свердловская (1176) и Нижегородская области (1134), Республика Татарстан (1036) и Ростовская область (1021). Помимо индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сервисом могут воспользоваться и самозанятые. При активации соответствующего фильтра можно получить доступ к недвижимости из специальных перечней и воспользоваться имущественной поддержкой, которая оказывается органами государственной власти и органами местного самоуправления. При этом государственное или муниципальное имущество передается во владение и (или) в пользование на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что имущество, включенное в перечни, предоставляется субъектам МСП и самозанятым гражданам на срок не менее 5 лет, на льготных условиях, определяемых собственником имущества (как правило, льготная ставка арендной платы), без проведения торгов – в случае если преференция установлена государственной или муниципальной программой (подпрограммой). Субъект МСП, арендующий движимое и (или) недвижимое имущество, может воспользоваться преимущественным правом его выкупа.
https://ria.ru/20240214/zayavki-1927301548.html
https://ria.ru/20240213/uproschenie-1927187000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, андрей белоусов, александр исаевич, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более семи тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых – воспользовались бесплатным сервисом "Имущество для бизнеса" за первые три недели его работы, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП
и Минэкономразвития
РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создана и развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин, курирует реализацию первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.
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Новый сервис помогает подобрать недвижимость всех уровней собственности в режиме реального времени из личного кабинета платформы, получить полную информацию о нем, ознакомиться с технической и правоустанавливающей документацией, связаться с правообладателем, принять участие в торгах.
"Один из вопросов, с которыми предприниматели к нам обращаются, в том числе на встречах в регионах, где найти помещение, земельный участок для бизнеса. Мы такие обращения с просьбами разъяснить порядок имущественной поддержки, проконсультировать, подсказать о возможных льготных условиях получаем постоянно. Для решения этой задачи нами создан сервис "Имущество для бизнеса", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
Он также добавил, что в настоящее время здесь представлено более 50 тысяч свободных объектов по всей стране.
Ранее информацию о свободном имуществе в электронном виде можно было получить только в МФЦ или заказав выписку через портал "Госуслуги".
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Лидерами по количеству доступного для предпринимателей имущества на сегодня являются Республика Башкортостан
(2013 объектов), Санкт-Петербург
(1941), Челябинская (1595) и Волгоградская области
(1485), Красноярский край
(1325). В Топ-10 также вошли Курганская (1185), Свердловская (1176) и Нижегородская области
(1134), Республика Татарстан
(1036) и Ростовская область
(1021).
Помимо индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сервисом могут воспользоваться и самозанятые. При активации соответствующего фильтра можно получить доступ к недвижимости из специальных перечней и воспользоваться имущественной поддержкой, которая оказывается органами государственной власти и органами местного самоуправления. При этом государственное или муниципальное имущество передается во владение и (или) в пользование на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что имущество, включенное в перечни, предоставляется субъектам МСП и самозанятым гражданам на срок не менее 5 лет, на льготных условиях, определяемых собственником имущества (как правило, льготная ставка арендной платы), без проведения торгов – в случае если преференция установлена государственной или муниципальной программой (подпрограммой). Субъект МСП, арендующий движимое и (или) недвижимое имущество, может воспользоваться преимущественным правом его выкупа.