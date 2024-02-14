https://ria.ru/20240214/ukraina-1927330557.html

Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине

Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине - РИА Новости, 14.02.2024

Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в скором времени положительное решение от США по продолжению помощи Украине. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:59

2024-02-14T13:59

2024-02-14T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

йенс столтенберг

нато

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в скором времени положительное решение от США по продолжению помощи Украине. "Я приветствую недавнее решение ЕС (создание фонда для Украины на 50 млрд евро – ред.) по помощи Украине, надеюсь, что скоро последует и решение США", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав минобороны стран блока. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр