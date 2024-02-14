Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927330557.html
Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине
Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине - РИА Новости, 14.02.2024
Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в скором времени положительное решение от США по продолжению помощи Украине. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:59
2024-02-14T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
йенс столтенберг
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в скором времени положительное решение от США по продолжению помощи Украине. "Я приветствую недавнее решение ЕС (создание фонда для Украины на 50 млрд евро – ред.) по помощи Украине, надеюсь, что скоро последует и решение США", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав минобороны стран блока. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг надеется, что США скоро решат продолжить помощь Украине

Столтенберг заявил, что ожидает положительного решения США по помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в скором времени положительное решение от США по продолжению помощи Украине.
"Я приветствую недавнее решение ЕС (создание фонда для Украины на 50 млрд евро – ред.) по помощи Украине, надеюсь, что скоро последует и решение США", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав минобороны стран блока.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала