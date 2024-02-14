https://ria.ru/20240214/ukraina-1927280553.html

Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине

Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине - РИА Новости, 14.02.2024

Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине

Планы Запада на Украине сегодня, как и 35 лет назад в Афганистане, сводятся к попытке ослабить Россию и подтолкнуть её к поражению, заявил в среду ветеран... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:15

2024-02-14T11:15

2024-02-14T11:15

афганистан

россия

украина

михаил смыслов

совет федерации рф

вооруженные силы сша

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Планы Запада на Украине сегодня, как и 35 лет назад в Афганистане, сводятся к попытке ослабить Россию и подтолкнуть её к поражению, заявил в среду ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов. В четверг, 15 февраля, отмечается 35-летие вывода советских войск из Афганистана. "Приоритеты Запада как тогда в Афганистане, так и сейчас на Украине не поменялись: делается все, чтобы ослабить страну и подтолкнуть к поражению", - заявил Смыслов, выступая в Совете Федерации на торжественной встрече с воинами-интернационалистами, воевавшими в Афганистане. Генерал отметил, что одно из основных средств воздействия Запада на РФ сегодня - это "пропаганда и фальсификация истории". "Действия, которые когда-то были антисоветскими, сейчас стали по определению антироссийскими. Западные специалисты информационно-психологических операций применяют не только ложь о современной России, о специальной военной операции, но и фальсифицируют историю нашей страны в целом", - сказал Смыслов. Проводя параллель между действиями советской армии и ВС США Афганистане, Смыслов подчеркнул, что планомерный и организованный вывод ВС СССР "абсолютно не сопоставим с бегством американцев в 2021 году".

https://ria.ru/20240214/nato-1927274632.html

https://ria.ru/20240214/armiya-1927247747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, россия, украина, михаил смыслов, совет федерации рф, вооруженные силы сша, в мире