https://ria.ru/20240214/ukraina-1927280553.html
Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине
Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине - РИА Новости, 14.02.2024
Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине
Планы Запада на Украине сегодня, как и 35 лет назад в Афганистане, сводятся к попытке ослабить Россию и подтолкнуть её к поражению, заявил в среду ветеран... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:15
2024-02-14T11:15
2024-02-14T11:15
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Планы Запада на Украине сегодня, как и 35 лет назад в Афганистане, сводятся к попытке ослабить Россию и подтолкнуть её к поражению, заявил в среду ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов. В четверг, 15 февраля, отмечается 35-летие вывода советских войск из Афганистана. "Приоритеты Запада как тогда в Афганистане, так и сейчас на Украине не поменялись: делается все, чтобы ослабить страну и подтолкнуть к поражению", - заявил Смыслов, выступая в Совете Федерации на торжественной встрече с воинами-интернационалистами, воевавшими в Афганистане. Генерал отметил, что одно из основных средств воздействия Запада на РФ сегодня - это "пропаганда и фальсификация истории". "Действия, которые когда-то были антисоветскими, сейчас стали по определению антироссийскими. Западные специалисты информационно-психологических операций применяют не только ложь о современной России, о специальной военной операции, но и фальсифицируют историю нашей страны в целом", - сказал Смыслов. Проводя параллель между действиями советской армии и ВС США Афганистане, Смыслов подчеркнул, что планомерный и организованный вывод ВС СССР "абсолютно не сопоставим с бегством американцев в 2021 году".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, украина, михаил смыслов, совет федерации рф, вооруженные силы сша, в мире
Афганистан, Россия, Украина, Михаил Смыслов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы США, В мире
Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине
Генераль Смыслов: планы Запада на Украине сводятся к попытке ослабить Россию
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Планы Запада на Украине сегодня, как и 35 лет назад в Афганистане, сводятся к попытке ослабить Россию и подтолкнуть её к поражению, заявил в среду ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов.
В четверг, 15 февраля, отмечается 35-летие вывода советских войск из Афганистана.
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"Приоритеты Запада как тогда в Афганистане, так и сейчас на Украине не поменялись: делается все, чтобы ослабить страну и подтолкнуть к поражению", - заявил Смыслов, выступая в Совете Федерации
на торжественной встрече с воинами-интернационалистами, воевавшими в Афганистане.
Генерал отметил, что одно из основных средств воздействия Запада на РФ сегодня - это "пропаганда и фальсификация истории".
"Действия, которые когда-то были антисоветскими, сейчас стали по определению антироссийскими. Западные специалисты информационно-психологических операций применяют не только ложь о современной России, о специальной военной операции, но и фальсифицируют историю нашей страны в целом", - сказал Смыслов.
Проводя параллель между действиями советской армии и ВС США
Афганистане, Смыслов подчеркнул, что планомерный и организованный вывод ВС СССР
"абсолютно не сопоставим с бегством американцев в 2021 году".
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