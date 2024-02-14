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Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
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14:49 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html
Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ
Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ
На многих фронтовых позициях ВСУ отсутствует ПВО, из-за чего российские военные наносят безостановочные авиаудары по украинцам, пишет немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:49
2024-02-14T14:49
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На многих фронтовых позициях ВСУ отсутствует ПВО, из-за чего российские военные наносят безостановочные авиаудары по украинцам, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.&quot;Похоже, украинской противовоздушной обороны нет на многих участках фронта&quot;, — указал он.По его словам, из-за отсутствия ПВО российские военные могут постоянно наносить авиаудары по ВСУ.Журналист также раскритиковал немецкое руководство, позиционирующее себя как главный поставщик противовоздушных систем обороны Украине.Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html
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политика, в мире, киев, германия, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Киев, Германия, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

Репке: ВС России наносят безостановочные авиаудары по ВСУ из-за отсутствия ПВО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На многих фронтовых позициях ВСУ отсутствует ПВО, из-за чего российские военные наносят безостановочные авиаудары по украинцам, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.
«

"Похоже, украинской противовоздушной обороны нет на многих участках фронта", — указал он.

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По его словам, из-за отсутствия ПВО российские военные могут постоянно наносить авиаудары по ВСУ.
Журналист также раскритиковал немецкое руководство, позиционирующее себя как главный поставщик противовоздушных систем обороны Украине.
Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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