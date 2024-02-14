https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html

Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024

Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

На многих фронтовых позициях ВСУ отсутствует ПВО, из-за чего российские военные наносят безостановочные авиаудары по украинцам, пишет немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:49

2024-02-14T14:49

2024-02-14T14:49

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На многих фронтовых позициях ВСУ отсутствует ПВО, из-за чего российские военные наносят безостановочные авиаудары по украинцам, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Похоже, украинской противовоздушной обороны нет на многих участках фронта", — указал он.По его словам, из-за отсутствия ПВО российские военные могут постоянно наносить авиаудары по ВСУ.Журналист также раскритиковал немецкое руководство, позиционирующее себя как главный поставщик противовоздушных систем обороны Украине.Накануне газета New York Times сообщила, что по мнению Запада, без помощи Вашингтона Киеву существует высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927281345.html

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политика, в мире, киев, германия, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины