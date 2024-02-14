Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими
Путин дал право региональным ВС признавать материалы экстремистскими
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных судов субъектов России.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Закон направлен на совершенствование законодательства, которое будет способствовать объективному и беспристрастному рассмотрению дел о признании информационных материалов экстремистскими. В этих целях вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ и Федеральный закон "О противодействии экстремисткой деятельности", согласно которым: категории дел о признании материалов экстремистскими будут относится к подсудности судов субъекта Российской Федерации", - заявлял член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
Сенатор также отмечал, что при рассмотрении дел указанной категории суд будет привлекать к участию в деле правообладателей, авторов произведений или перевода, а если иск подан "о признании экстремистским материалов религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии".
Согласно прежней редакции Кодекса административного судопроизводства, к подсудности верховных судов субъектов РФ относятся дела, связанные с гостайной, о приостановлении деятельности подразделений политических партий или общественных организаций, об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и другие.