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Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими - РИА Новости, 14.02.2024
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09:25 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/sudy-1927237528.html
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими - РИА Новости, 14.02.2024
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:25
2024-02-14T09:25
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных судов субъектов России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Закон направлен на совершенствование законодательства, которое будет способствовать объективному и беспристрастному рассмотрению дел о признании информационных материалов экстремистскими. В этих целях вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ и Федеральный закон "О противодействии экстремисткой деятельности", согласно которым: категории дел о признании материалов экстремистскими будут относится к подсудности судов субъекта Российской Федерации", - заявлял член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Сенатор также отмечал, что при рассмотрении дел указанной категории суд будет привлекать к участию в деле правообладателей, авторов произведений или перевода, а если иск подан "о признании экстремистским материалов религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии". Согласно прежней редакции Кодекса административного судопроизводства, к подсудности верховных судов субъектов РФ относятся дела, связанные с гостайной, о приостановлении деятельности подразделений политических партий или общественных организаций, об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и другие.
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россия, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, политика
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Политика
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими

Путин дал право региональным ВС признавать материалы экстремистскими

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных судов субъектов России.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Закон направлен на совершенствование законодательства, которое будет способствовать объективному и беспристрастному рассмотрению дел о признании информационных материалов экстремистскими. В этих целях вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ и Федеральный закон "О противодействии экстремисткой деятельности", согласно которым: категории дел о признании материалов экстремистскими будут относится к подсудности судов субъекта Российской Федерации", - заявлял член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
Сенатор также отмечал, что при рассмотрении дел указанной категории суд будет привлекать к участию в деле правообладателей, авторов произведений или перевода, а если иск подан "о признании экстремистским материалов религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии".
Согласно прежней редакции Кодекса административного судопроизводства, к подсудности верховных судов субъектов РФ относятся дела, связанные с гостайной, о приостановлении деятельности подразделений политических партий или общественных организаций, об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и другие.
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