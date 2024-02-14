https://ria.ru/20240214/sitnikov-1927427248.html

Ситников поблагодарил застройщиков Костромской области за работу

Ситников поблагодарил застройщиков Костромской области за работу - РИА Новости, 14.02.2024

Ситников поблагодарил застройщиков Костромской области за работу

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил представителей строительного комплекса региона за слаженную и эффективную работу и наградил особо... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:30

2024-02-14T19:30

2024-02-14T19:30

костромская область

костромская область

россия

волжский

сергей ситников

александр герасимов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920609029_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e3fd2995777d35e1873247a349e29522.jpg

КОСТРОМА, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил представителей строительного комплекса региона за слаженную и эффективную работу и наградил особо отличившихся, сообщает областная администрация. В среду на встрече с представителями строительных организаций в администрации региона подвели итоги работы строительного комплекса и обсудили перспективы развития рынка. На встрече отмечалось, что Костромская область в течение последних лет находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов по строительству жилья, перевыполняет установленные Минстроем России показатели. В регионе ежегодно растут объемы ввода жилья. Только за последние пять лет построено более 1,5 миллиона квадратных метров. В 2023 году сдано в эксплуатацию 360,4 тысячи квадратных метров жилья. В рамках федеральных и областных программ активно строятся социальные объекты. "Костромская область демонстрирует успехи в строительстве жилья с перевыполнением плановых показателей, строительстве социальных и инфраструктурных объектов. В целом, отмечаю, что строительный комплекс работает устойчиво. Неоднократно я делал заявления, что те объекты, которые сегодня выполняют костромские строители, делаются более ответственно, чем у многих подрядчиков из других регионов", - обратился к представителям строительной отрасли Ситников и поблагодарил их за работу. В ходе встречи губернатор вручил награды лучшим застройщикам. За заслуги в строительной отрасли Костромской области и реализацию национальных проектов медалью "Труд. Доблесть. Честь" награжден гендиректор АО "Капстрой" Алексей Цветков. Компания построила, в частности, образовательный центр в поселке Волжский, детский сад в микрорайоне Венеция, здание новой школы на 825 мест в микрорайоне Новый город. Почетной грамотой администрации Костромской области за активное участие в строительстве социально значимых объектов отмечен генеральный директор строительной компании "ИНТЕНС" Александр Герасимов. Компания строит несколько социальных объектов в регионе, в том числе завершает работы, которые не смогли сдать качественно и в срок другие подрядчики. В их числе - капремонт поликлиник в Буе, поселке Чистые Боры, Антропово. Также подрядчику передан контракт на благоустройство парка "Энергетик" в Волгореченске и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье. Благодарностей губернатора Костромской области удостоены индивидуальный предприниматель Петр Евсевьев - за своевременное и качественное проведение работ по реконструкции поликлиники в Нерехте, директор ООО "Костроматоннельстрой" Николай Ковальский - за качественное выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в Костроме, гендиректор АО "Костромской силикатный завод" Михаил Смирнов - за организацию производства и своевременную поставку строительных материалов для строительства социально значимых объектов в регионе.

https://ria.ru/20240115/perevypolnila-1921494571.html

https://ria.ru/20240203/operatsiya-1925220759.html

https://ria.ru/20240125/kostroma-1923448895.html

костромская область

россия

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, россия, волжский, сергей ситников, александр герасимов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)