https://ria.ru/20240214/sitnikov-1927427248.html
Ситников поблагодарил застройщиков Костромской области за работу
Ситников поблагодарил застройщиков Костромской области за работу - РИА Новости, 14.02.2024
Ситников поблагодарил застройщиков Костромской области за работу
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил представителей строительного комплекса региона за слаженную и эффективную работу и наградил особо... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:30
2024-02-14T19:30
2024-02-14T19:30
костромская область
костромская область
россия
волжский
сергей ситников
александр герасимов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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КОСТРОМА, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил представителей строительного комплекса региона за слаженную и эффективную работу и наградил особо отличившихся, сообщает областная администрация. В среду на встрече с представителями строительных организаций в администрации региона подвели итоги работы строительного комплекса и обсудили перспективы развития рынка. На встрече отмечалось, что Костромская область в течение последних лет находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов по строительству жилья, перевыполняет установленные Минстроем России показатели. В регионе ежегодно растут объемы ввода жилья. Только за последние пять лет построено более 1,5 миллиона квадратных метров. В 2023 году сдано в эксплуатацию 360,4 тысячи квадратных метров жилья. В рамках федеральных и областных программ активно строятся социальные объекты. "Костромская область демонстрирует успехи в строительстве жилья с перевыполнением плановых показателей, строительстве социальных и инфраструктурных объектов. В целом, отмечаю, что строительный комплекс работает устойчиво. Неоднократно я делал заявления, что те объекты, которые сегодня выполняют костромские строители, делаются более ответственно, чем у многих подрядчиков из других регионов", - обратился к представителям строительной отрасли Ситников и поблагодарил их за работу. В ходе встречи губернатор вручил награды лучшим застройщикам. За заслуги в строительной отрасли Костромской области и реализацию национальных проектов медалью "Труд. Доблесть. Честь" награжден гендиректор АО "Капстрой" Алексей Цветков. Компания построила, в частности, образовательный центр в поселке Волжский, детский сад в микрорайоне Венеция, здание новой школы на 825 мест в микрорайоне Новый город. Почетной грамотой администрации Костромской области за активное участие в строительстве социально значимых объектов отмечен генеральный директор строительной компании "ИНТЕНС" Александр Герасимов. Компания строит несколько социальных объектов в регионе, в том числе завершает работы, которые не смогли сдать качественно и в срок другие подрядчики. В их числе - капремонт поликлиник в Буе, поселке Чистые Боры, Антропово. Также подрядчику передан контракт на благоустройство парка "Энергетик" в Волгореченске и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье. Благодарностей губернатора Костромской области удостоены индивидуальный предприниматель Петр Евсевьев - за своевременное и качественное проведение работ по реконструкции поликлиники в Нерехте, директор ООО "Костроматоннельстрой" Николай Ковальский - за качественное выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в Костроме, гендиректор АО "Костромской силикатный завод" Михаил Смирнов - за организацию производства и своевременную поставку строительных материалов для строительства социально значимых объектов в регионе.
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костромская область, россия, волжский, сергей ситников, александр герасимов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Костромская область, Костромская область, Россия, Волжский, Сергей Ситников, Александр Герасимов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
КОСТРОМА, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил представителей строительного комплекса региона за слаженную и эффективную работу и наградил особо отличившихся, сообщает областная администрация.
В среду на встрече с представителями строительных организаций в администрации региона подвели итоги работы строительного комплекса и обсудили перспективы развития рынка.
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2023 году
На встрече отмечалось, что Костромская область в течение последних лет находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов по строительству жилья, перевыполняет установленные Минстроем России показатели. В регионе ежегодно растут объемы ввода жилья. Только за последние пять лет построено более 1,5 миллиона квадратных метров. В 2023 году сдано в эксплуатацию 360,4 тысячи квадратных метров жилья. В рамках федеральных и областных программ активно строятся социальные объекты.
"Костромская область демонстрирует успехи в строительстве жилья с перевыполнением плановых показателей, строительстве социальных и инфраструктурных объектов. В целом, отмечаю, что строительный комплекс работает устойчиво. Неоднократно я делал заявления, что те объекты, которые сегодня выполняют костромские строители, делаются более ответственно, чем у многих подрядчиков из других регионов", - обратился к представителям строительной отрасли Ситников и поблагодарил их за работу.
В ходе встречи губернатор вручил награды лучшим застройщикам. За заслуги в строительной отрасли Костромской области и реализацию национальных проектов медалью "Труд. Доблесть. Честь" награжден гендиректор АО "Капстрой" Алексей Цветков. Компания построила, в частности, образовательный центр в поселке Волжский, детский сад в микрорайоне Венеция, здание новой школы на 825 мест в микрорайоне Новый город.
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Почетной грамотой администрации Костромской области за активное участие в строительстве социально значимых объектов отмечен генеральный директор строительной компании "ИНТЕНС" Александр Герасимов. Компания строит несколько социальных объектов в регионе, в том числе завершает работы, которые не смогли сдать качественно и в срок другие подрядчики. В их числе - капремонт поликлиник в Буе, поселке Чистые Боры, Антропово. Также подрядчику передан контракт на благоустройство парка "Энергетик" в Волгореченске и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье.
Благодарностей губернатора Костромской области удостоены индивидуальный предприниматель Петр Евсевьев - за своевременное и качественное проведение работ по реконструкции поликлиники в Нерехте, директор ООО "Костроматоннельстрой" Николай Ковальский - за качественное выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в Костроме, гендиректор АО "Костромской силикатный завод" Михаил Смирнов - за организацию производства и своевременную поставку строительных материалов для строительства социально значимых объектов в регионе.
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