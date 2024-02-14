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Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова - РИА Новости, 14.02.2024
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14:41 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/rostov-1927343679.html
Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова
Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова - РИА Новости, 14.02.2024
Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова
Предложение о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, поддержанное накануне депутатами Яроблдумы, в течение 10 дней должно быть... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:41
2024-02-14T14:41
ростов
михаил евраев
россия
ярославская область
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
ярославская областная дума
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Предложение о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, поддержанное накануне депутатами Яроблдумы, в течение 10 дней должно быть направлено в Росреестр на экспертизу, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев. Накануне депутаты Ярославской облдумы единогласно поддержали переименование Ростова в Ростов Великий. По словам заместителя председателя думы Антона Капралова, переименование города не потребует больших финансовых средств из областного и местного бюджетов. "После принятия решения об одобрении предложения о переименовании Ростова, Ярославская областная дума направляет предложение на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Росреестр - с обосновывающими его документами и расчетами необходимых затрат в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения областными депутатами. Срок проведения экспертизы – два месяца", - рассказал Евраев. По результатам поступившего экспертного заключения Росреестра ярославские депутаты должны осуществить следующее, пояснил губернатор: в случае получения положительного заключения направить представление с проектом федерального закона о переименовании Ростова и положительным экспертным заключением Росреестра в Государственную Думу РФ. В пресс-службы облдумы уточнили, что по регламенту после положительного решения Госдумы документ поступит в Совет Федерации и далее на подпись президенту России.
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ростов, михаил евраев, россия, ярославская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), ярославская областная дума, госдума рф
Ростов, Михаил Евраев, Россия, Ярославская область, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Ярославская областная Дума, Госдума РФ
Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова

Яроблдума в течение 10 дней направит на экспертизу вопрос переименования Ростова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро
Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Предложение о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, поддержанное накануне депутатами Яроблдумы, в течение 10 дней должно быть направлено в Росреестр на экспертизу, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев.
Накануне депутаты Ярославской облдумы единогласно поддержали переименование Ростова в Ростов Великий. По словам заместителя председателя думы Антона Капралова, переименование города не потребует больших финансовых средств из областного и местного бюджетов.
«
"После принятия решения об одобрении предложения о переименовании Ростова, Ярославская областная дума направляет предложение на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Росреестр - с обосновывающими его документами и расчетами необходимых затрат в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения областными депутатами. Срок проведения экспертизы – два месяца", - рассказал Евраев.
По результатам поступившего экспертного заключения Росреестра ярославские депутаты должны осуществить следующее, пояснил губернатор: в случае получения положительного заключения направить представление с проектом федерального закона о переименовании Ростова и положительным экспертным заключением Росреестра в Государственную Думу РФ.
В пресс-службы облдумы уточнили, что по регламенту после положительного решения Госдумы документ поступит в Совет Федерации и далее на подпись президенту России.
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РостовМихаил ЕвраевРоссияЯрославская областьФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Ярославская областная ДумаГосдума РФ
 
 
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