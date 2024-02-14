https://ria.ru/20240214/rostov-1927343679.html

Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова

Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова - РИА Новости, 14.02.2024

Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова

Предложение о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, поддержанное накануне депутатами Яроблдумы, в течение 10 дней должно быть... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:41

2024-02-14T14:41

2024-02-14T14:41

ростов

михаил евраев

россия

ярославская область

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

ярославская областная дума

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Предложение о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, поддержанное накануне депутатами Яроблдумы, в течение 10 дней должно быть направлено в Росреестр на экспертизу, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев. Накануне депутаты Ярославской облдумы единогласно поддержали переименование Ростова в Ростов Великий. По словам заместителя председателя думы Антона Капралова, переименование города не потребует больших финансовых средств из областного и местного бюджетов. "После принятия решения об одобрении предложения о переименовании Ростова, Ярославская областная дума направляет предложение на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Росреестр - с обосновывающими его документами и расчетами необходимых затрат в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения областными депутатами. Срок проведения экспертизы – два месяца", - рассказал Евраев. По результатам поступившего экспертного заключения Росреестра ярославские депутаты должны осуществить следующее, пояснил губернатор: в случае получения положительного заключения направить представление с проектом федерального закона о переименовании Ростова и положительным экспертным заключением Росреестра в Государственную Думу РФ. В пресс-службы облдумы уточнили, что по регламенту после положительного решения Госдумы документ поступит в Совет Федерации и далее на подпись президенту России.

https://ria.ru/20240214/derevnya-1927335856.html

ростов

россия

ярославская область

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ростов, михаил евраев, россия, ярославская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), ярославская областная дума, госдума рф