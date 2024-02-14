https://ria.ru/20240214/romantika-1927148138.html

Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России

Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России - РИА Новости, 14.02.2024

Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России

Сервис бронирования отелей в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:50

2024-02-14T02:50

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сервис бронирования отелей в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия, сообщает МТС Travel.Самарская областьЗамок Гарибальди — развлекательный комплекс с обширной территорией для прогулок и одно из самых романтических мест Самарской области. Башни с острыми шпилями, охраняющие вход грифоны — особняк выглядит волшебно и давно превратился в популярную локацию для тематических фотосессий.Для свидания можно арендовать карету, запряженную парой вороных фризских лошадей. Другой вариант — совместить осмотр замка с прогулкой верхом по берегу Волги.Ближайший к замку крупный город — Тольятти. Оттуда можно доехать на машине или автобусе № 320. Из Самары на общественном транспорте добираться придется с пересадками. Более удобный вариант — отправиться на автомобильную экскурсию в сопровождении местного гида.Не меньше впечатлений подарит посещение экофермы в селе Новый Буян. Из Самары или Тольятти сюда можно добраться на авто примерно за полтора часа. Здесь гостям предлагают прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке, а если станет холодно, можно расположиться у камина с чашкой травяного чая. О визите нужно договариваться заранее.По данным сервиса бронирования, проживание в отеле Самары в феврале 2024 года обойдется паре в среднем в 4 500 рублей за ночь, в Тольятти цена будет на 20 процентов ниже — 3 700 рублей за ночь.МоскваВ столице немало вариантов для романтического досуга. Например, можно организовать свидание в кинотеатре "Секрет". Посмотреть в обнимку фильм или сыграть в приставку. Другой вариант — прокатиться по Москве-реке на курсирующем круглый год теплоходе.Еще можно ощутить себя героями ромкома или любимой мелодрамы. Переместиться в киновселенную удастся во время экскурсии на "Мосфильме". Есть индивидуальные и групповые программы, бронировать визит нужно заранее.Посещение Аптекарского огорода — отличная идея для свидания. Это красивое и уютное место, где в любое время года много зелени, а в воздухе витают ароматы цветов. Здесь проводят мастер-классы, на которых можно заняться творчеством: научиться рисовать акварельными красками или делать открытки.Средняя стоимость номера в московских отелях и апартаментах в феврале составляет 7 800 рублей за ночь.Санкт-ПетербургЛетний Петербург влечет романтикой белых ночей и разводных мостов, однако и зимнему городу есть что предложить. Вне зависимости от сезона здесь можно прогуляться по Таврическому или Михайловскому саду, парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, подняться на колоннаду Исаакиевского собора, отправиться осматривать дворцы Петергофа или Царского Села.Прогулка под звездами — безусловно романтическое мероприятие и почти недоступная роскошь для жителей больших городов. Выход — свидание в Планетарии № 1. Здесь разработали часовую романтик-программу для пар. "Свидание в космосе" — это возможность провести время вдвоем под усеянными звездами небесным куполом. По данным МТС Travel, стоимость проживания в отелях и апартаментах Петербурга в феврале 2024 года составляет в среднем 4 600 рублей за ночь.Кабардино-БалкарияЭкопарк "Долина Нарзанов" в Кабардино-Балкарии — удачное место для романтического уик-энда. Здесь можно остановиться в небольшом коттедже, принять нарзанные ванны, открыть для себя многообразие кавказской кухни, погулять по живописной экотропе.Чтобы разнообразить отдых, эксперты рекомендуют посетить Шато-Эркен. Это замок в средневековом стиле посреди озера, по водной глади которого плавают белые лебеди. Вокруг – впечатляющая природа и виноградники, занимающие площадь свыше 1000 гектаров. Внутрь замка сейчас не попасть, а вот прогуляться рядом, любуясь видами, можно в любое время года. Шато-Эркен — идеальное место для романтической фотосессии. Главное — заранее продумать эффектные образы.Также в Шато-Эркене организовывают экскурсии местные гиды. Помимо замка, обычно туристам показывают и другие достопримечательности региона: Чегемские водопады и источники Гедуко.Расположен замок в 25 километрах от Нальчика, в селе Черная Речка. Средняя стоимость отелей и других объектов размещения в Нальчике в феврале 2024 года составляет 4 800 рублей за ночь.ЕкатеринбургСтолица Урала лишь на первый взгляд место индустриальное и неромантичное. Здесь есть собственный Эрмитаж с богатой коллекцией западноевропейского искусства, дендропарк с тропическими оранжереями, где тепло и зелено даже в самые суровые морозы, термальный комплекс под открытым небом "Баден-Баден", где ко Дню всех влюбленных готовят развлекательную программу. Провести насыщенный день пары могут и в БЦ "Высоцкий". Это самое высокое здание Екатеринбурга, со смотровой площадки которого город виден как на ладони. На нее можно подняться днем и долго рассматривать окрестности или же после заката, чтобы полюбоваться ночными огнями. При входе дают аудиогид с рассказом о зданиях, памятниках, парках и других знаковых объектах.Можно забраться выше и провести время в спа, а также поплавать в единственном в России бассейне, расположенном на крыше небоскреба.По данным на февраль, стоимость проживания в отелях Екатеринбурга составляет в среднем 4 400 рублей за ночь.

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