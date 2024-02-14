Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:50 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/romantika-1927148138.html
Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России
Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России - РИА Новости, 14.02.2024
Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России
Сервис бронирования отелей в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:50
2024-02-14T02:50
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
санкт-петербург
отдых в россии
самарская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927143508_0:480:2788:2048_1920x0_80_0_0_b98941600da8e87af4cf7333872fd7d1.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сервис бронирования отелей в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия, сообщает МТС Travel.Самарская областьЗамок Гарибальди — развлекательный комплекс с обширной территорией для прогулок и одно из самых романтических мест Самарской области. Башни с острыми шпилями, охраняющие вход грифоны — особняк выглядит волшебно и давно превратился в популярную локацию для тематических фотосессий.Для свидания можно арендовать карету, запряженную парой вороных фризских лошадей. Другой вариант — совместить осмотр замка с прогулкой верхом по берегу Волги.Ближайший к замку крупный город — Тольятти. Оттуда можно доехать на машине или автобусе № 320. Из Самары на общественном транспорте добираться придется с пересадками. Более удобный вариант — отправиться на автомобильную экскурсию в сопровождении местного гида.Не меньше впечатлений подарит посещение экофермы в селе Новый Буян. Из Самары или Тольятти сюда можно добраться на авто примерно за полтора часа. Здесь гостям предлагают прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке, а если станет холодно, можно расположиться у камина с чашкой травяного чая. О визите нужно договариваться заранее.По данным сервиса бронирования, проживание в отеле Самары в феврале 2024 года обойдется паре в среднем в 4 500 рублей за ночь, в Тольятти цена будет на 20 процентов ниже — 3 700 рублей за ночь.МоскваВ столице немало вариантов для романтического досуга. Например, можно организовать свидание в кинотеатре "Секрет". Посмотреть в обнимку фильм или сыграть в приставку. Другой вариант — прокатиться по Москве-реке на курсирующем круглый год теплоходе.Еще можно ощутить себя героями ромкома или любимой мелодрамы. Переместиться в киновселенную удастся во время экскурсии на "Мосфильме". Есть индивидуальные и групповые программы, бронировать визит нужно заранее.Посещение Аптекарского огорода — отличная идея для свидания. Это красивое и уютное место, где в любое время года много зелени, а в воздухе витают ароматы цветов. Здесь проводят мастер-классы, на которых можно заняться творчеством: научиться рисовать акварельными красками или делать открытки.Средняя стоимость номера в московских отелях и апартаментах в феврале составляет 7 800 рублей за ночь.Санкт-ПетербургЛетний Петербург влечет романтикой белых ночей и разводных мостов, однако и зимнему городу есть что предложить. Вне зависимости от сезона здесь можно прогуляться по Таврическому или Михайловскому саду, парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, подняться на колоннаду Исаакиевского собора, отправиться осматривать дворцы Петергофа или Царского Села.Прогулка под звездами — безусловно романтическое мероприятие и почти недоступная роскошь для жителей больших городов. Выход — свидание в Планетарии № 1. Здесь разработали часовую романтик-программу для пар. "Свидание в космосе" — это возможность провести время вдвоем под усеянными звездами небесным куполом. По данным МТС Travel, стоимость проживания в отелях и апартаментах Петербурга в феврале 2024 года составляет в среднем 4 600 рублей за ночь.Кабардино-БалкарияЭкопарк "Долина Нарзанов" в Кабардино-Балкарии — удачное место для романтического уик-энда. Здесь можно остановиться в небольшом коттедже, принять нарзанные ванны, открыть для себя многообразие кавказской кухни, погулять по живописной экотропе.Чтобы разнообразить отдых, эксперты рекомендуют посетить Шато-Эркен. Это замок в средневековом стиле посреди озера, по водной глади которого плавают белые лебеди. Вокруг – впечатляющая природа и виноградники, занимающие площадь свыше 1000 гектаров. Внутрь замка сейчас не попасть, а вот прогуляться рядом, любуясь видами, можно в любое время года. Шато-Эркен — идеальное место для романтической фотосессии. Главное — заранее продумать эффектные образы.Также в Шато-Эркене организовывают экскурсии местные гиды. Помимо замка, обычно туристам показывают и другие достопримечательности региона: Чегемские водопады и источники Гедуко.Расположен замок в 25 километрах от Нальчика, в селе Черная Речка. Средняя стоимость отелей и других объектов размещения в Нальчике в феврале 2024 года составляет 4 800 рублей за ночь.ЕкатеринбургСтолица Урала лишь на первый взгляд место индустриальное и неромантичное. Здесь есть собственный Эрмитаж с богатой коллекцией западноевропейского искусства, дендропарк с тропическими оранжереями, где тепло и зелено даже в самые суровые морозы, термальный комплекс под открытым небом "Баден-Баден", где ко Дню всех влюбленных готовят развлекательную программу. Провести насыщенный день пары могут и в БЦ "Высоцкий". Это самое высокое здание Екатеринбурга, со смотровой площадки которого город виден как на ладони. На нее можно подняться днем и долго рассматривать окрестности или же после заката, чтобы полюбоваться ночными огнями. При входе дают аудиогид с рассказом о зданиях, памятниках, парках и других знаковых объектах.Можно забраться выше и провести время в спа, а также поплавать в единственном в России бассейне, расположенном на крыше небоскреба.По данным на февраль, стоимость проживания в отелях Екатеринбурга составляет в среднем 4 400 рублей за ночь.
https://ria.ru/20240213/puteshestviya-1926901751.html
санкт-петербург
самарская область
москва
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927143508_196:197:2664:2048_1920x0_80_0_0_e0e4e85f7d6a03cb8199e822e30261e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, отдых в россии, самарская область, москва, кабардино-балкарская республика (кбр), екатеринбург, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Санкт-Петербург, отдых в России, Самарская область, Москва, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Екатеринбург, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Эксперты назвали пять мест для романтического путешествия по России

Москва, Петербург и Екатеринбург – среди лучших мест для романтической поездки

© iStock.com / alan64Замок Гарибальди в Самарской области
Замок Гарибальди в Самарской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© iStock.com / alan64
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сервис бронирования отелей в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия, сообщает МТС Travel.

Самарская область

Замок Гарибальди — развлекательный комплекс с обширной территорией для прогулок и одно из самых романтических мест Самарской области. Башни с острыми шпилями, охраняющие вход грифоны — особняк выглядит волшебно и давно превратился в популярную локацию для тематических фотосессий.
Для свидания можно арендовать карету, запряженную парой вороных фризских лошадей. Другой вариант — совместить осмотр замка с прогулкой верхом по берегу Волги.
Ближайший к замку крупный город — Тольятти. Оттуда можно доехать на машине или автобусе № 320. Из Самары на общественном транспорте добираться придется с пересадками. Более удобный вариант — отправиться на автомобильную экскурсию в сопровождении местного гида.
© iStock.com / Дмитрий КоростылевЗамок Гарибальди в Самарской области
Замок Гарибальди в Самарской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© iStock.com / Дмитрий Коростылев
Замок Гарибальди в Самарской области
Не меньше впечатлений подарит посещение экофермы в селе Новый Буян. Из Самары или Тольятти сюда можно добраться на авто примерно за полтора часа. Здесь гостям предлагают прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке, а если станет холодно, можно расположиться у камина с чашкой травяного чая. О визите нужно договариваться заранее.
По данным сервиса бронирования, проживание в отеле Самары в феврале 2024 года обойдется паре в среднем в 4 500 рублей за ночь, в Тольятти цена будет на 20 процентов ниже — 3 700 рублей за ночь.

Москва

В столице немало вариантов для романтического досуга. Например, можно организовать свидание в кинотеатре "Секрет". Посмотреть в обнимку фильм или сыграть в приставку. Другой вариант — прокатиться по Москве-реке на курсирующем круглый год теплоходе.
Еще можно ощутить себя героями ромкома или любимой мелодрамы. Переместиться в киновселенную удастся во время экскурсии на "Мосфильме". Есть индивидуальные и групповые программы, бронировать визит нужно заранее.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует сирень на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ
Посетительница фотографирует сирень на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке Репетиция весны в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Посетительница фотографирует сирень на крупнейшей в России зимней IX ежегодной выставке "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ
Посещение Аптекарского огорода — отличная идея для свидания. Это красивое и уютное место, где в любое время года много зелени, а в воздухе витают ароматы цветов. Здесь проводят мастер-классы, на которых можно заняться творчеством: научиться рисовать акварельными красками или делать открытки.
Средняя стоимость номера в московских отелях и апартаментах в феврале составляет 7 800 рублей за ночь.

Санкт-Петербург

Летний Петербург влечет романтикой белых ночей и разводных мостов, однако и зимнему городу есть что предложить. Вне зависимости от сезона здесь можно прогуляться по Таврическому или Михайловскому саду, парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, подняться на колоннаду Исаакиевского собора, отправиться осматривать дворцы Петергофа или Царского Села.
© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкГосударственный музей-заповедник "Петергоф"
Государственный музей-заповедник Петергоф - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Государственный музей-заповедник "Петергоф"
Прогулка под звездами — безусловно романтическое мероприятие и почти недоступная роскошь для жителей больших городов. Выход — свидание в Планетарии № 1. Здесь разработали часовую романтик-программу для пар. "Свидание в космосе" — это возможность провести время вдвоем под усеянными звездами небесным куполом.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСамого большой в мире планетарий "Планетарий №1" с куполом диаметром 37 метров на территории старинного газгольдера на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге
Самого большой в мире планетарий Планетарий №1 с куполом диаметром 37 метров на территории старинного газгольдера на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Самого большой в мире планетарий "Планетарий №1" с куполом диаметром 37 метров на территории старинного газгольдера на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге
По данным МТС Travel, стоимость проживания в отелях и апартаментах Петербурга в феврале 2024 года составляет в среднем 4 600 рублей за ночь.

Кабардино-Балкария

Экопарк "Долина Нарзанов" в Кабардино-Балкарии — удачное место для романтического уик-энда. Здесь можно остановиться в небольшом коттедже, принять нарзанные ванны, открыть для себя многообразие кавказской кухни, погулять по живописной экотропе.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТуристы около Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии
Туристы около Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Туристы около Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии
Чтобы разнообразить отдых, эксперты рекомендуют посетить Шато-Эркен. Это замок в средневековом стиле посреди озера, по водной глади которого плавают белые лебеди. Вокруг – впечатляющая природа и виноградники, занимающие площадь свыше 1000 гектаров. Внутрь замка сейчас не попасть, а вот прогуляться рядом, любуясь видами, можно в любое время года. Шато-Эркен — идеальное место для романтической фотосессии. Главное — заранее продумать эффектные образы.
Также в Шато-Эркене организовывают экскурсии местные гиды. Помимо замка, обычно туристам показывают и другие достопримечательности региона: Чегемские водопады и источники Гедуко.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧастный замок Шато Эркен в поселке Черная Речка Кабардино-Балкарской республики
Частный замок Шато Эркен в поселке Черная Речка Кабардино-Балкарской республики - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Частный замок Шато Эркен в поселке Черная Речка Кабардино-Балкарской республики
Расположен замок в 25 километрах от Нальчика, в селе Черная Речка. Средняя стоимость отелей и других объектов размещения в Нальчике в феврале 2024 года составляет 4 800 рублей за ночь.

Екатеринбург

Столица Урала лишь на первый взгляд место индустриальное и неромантичное. Здесь есть собственный Эрмитаж с богатой коллекцией западноевропейского искусства, дендропарк с тропическими оранжереями, где тепло и зелено даже в самые суровые морозы, термальный комплекс под открытым небом "Баден-Баден", где ко Дню всех влюбленных готовят развлекательную программу.
Провести насыщенный день пары могут и в БЦ "Высоцкий". Это самое высокое здание Екатеринбурга, со смотровой площадки которого город виден как на ладони.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке бизнес-центра "Высоцкий" в Екатеринбурге.
Посетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге
Посетители на смотровой площадке бизнес-центра "Высоцкий" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на городской пруд со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий".
Вид на городской пруд со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
Вид на городской пруд со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге.
Бизнес-центр Высоцкий в Екатеринбурге
Бизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Посетители на смотровой площадке бизнес-центра "Высоцкий" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Вид на городской пруд со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3
Бизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 3
На нее можно подняться днем и долго рассматривать окрестности или же после заката, чтобы полюбоваться ночными огнями. При входе дают аудиогид с рассказом о зданиях, памятниках, парках и других знаковых объектах.
Можно забраться выше и провести время в спа, а также поплавать в единственном в России бассейне, расположенном на крыше небоскреба.
По данным на февраль, стоимость проживания в отелях Екатеринбурга составляет в среднем 4 400 рублей за ночь.
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля
Вчера, 02:07
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСанкт-Петербурготдых в РоссииСамарская областьМоскваКабардино-Балкарская Республика (КБР)Екатеринбургкуда поехатькуда поехать в выходныекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала