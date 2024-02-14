https://ria.ru/20240214/rakety-1927334459.html

Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты "Искандера" и "Кинжала"

Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты "Искандера" и "Кинжала" - РИА Новости, 14.02.2024

Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты "Искандера" и "Кинжала"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты комплексов "Искандер" и "Кинжал", в ПЗРК и в комплексы по борьбе с... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:14

2024-02-14T14:14

2024-02-14T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты комплексов "Искандер" и "Кинжал", в ПЗРК и в комплексы по борьбе с дронами по опыту их применения в ходе СВО, сообщили в среду в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в НПК "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. Как подчеркнули в МО РФ, в ходе совещания по итогам рабочей поездки "глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО". "Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - отметил Шойгу, слова которого приводят в министерстве.

https://ria.ru/20240214/rakety-1927332581.html

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу