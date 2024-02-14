https://ria.ru/20240214/putin-1927428580.html

Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли

Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли - РИА Новости, 14.02.2024

Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:37

2024-02-14T19:37

2024-02-14T19:38

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что фарма в РФ хорошо развивается, но есть над чем работать. Во время пленарного заседания Форума будущих технологий директор ГБУЗ города Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы", главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что в России активно создаются радиофармаптеки, заводы нового производства радиофармпрепаратов, больше радиоизотопов используются для различных целей медицины. По его словам, для того, чтобы лидерство России в этой отрасли укрепить, нужно двигаться дальше, объединяя усилия физических институтов и клиницистов. Путин спросил Хатькова, об эффективности российских и импортных лекарственных препаратов. "Вы знаете, что многие пациенты, и я получаю такие вопросы, они считают, что импортные препараты все-таки более эффективными являются, им больше подходят. Как в целом Вы могли бы максимально объективно ответить тем, кто задает эти вопросы? Или это чисто психологический вопрос, люди привыкли получать определенные препараты?", - уточнил президент. "То, что нам нужно фарму развивать - это понятно, мы так и делаем, я здесь не стал сейчас останавливаться и особо подробно влезать в это дело. Это и нужная, и полезная, и очень бизнес ориентированная отрасль. Прибыль там приличная. Она хорошо развивается... У нас есть здесь и огромные плюсы, здесь есть, над чем надо работать", - добавил Путин.Хатьков ответил, что российские препараты, которые применяются сейчас в онкологии, абсолютно сопоставимы по эффективности с теми препаратами иностранного производства, которые являются оригинальными, они хорошо работают и обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочных эффекты западных аналогов.

https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, москва, владимир путин, игорь хатьков