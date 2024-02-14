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Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли - РИА Новости, 14.02.2024
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19:37 14.02.2024 (обновлено: 19:38 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927428580.html
Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли
Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли - РИА Новости, 14.02.2024
Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:37
2024-02-14T19:38
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что фарма в РФ хорошо развивается, но есть над чем работать. Во время пленарного заседания Форума будущих технологий директор ГБУЗ города Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы", главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что в России активно создаются радиофармаптеки, заводы нового производства радиофармпрепаратов, больше радиоизотопов используются для различных целей медицины. По его словам, для того, чтобы лидерство России в этой отрасли укрепить, нужно двигаться дальше, объединяя усилия физических институтов и клиницистов. Путин спросил Хатькова, об эффективности российских и импортных лекарственных препаратов. "Вы знаете, что многие пациенты, и я получаю такие вопросы, они считают, что импортные препараты все-таки более эффективными являются, им больше подходят. Как в целом Вы могли бы максимально объективно ответить тем, кто задает эти вопросы? Или это чисто психологический вопрос, люди привыкли получать определенные препараты?", - уточнил президент. &quot;То, что нам нужно фарму развивать - это понятно, мы так и делаем, я здесь не стал сейчас останавливаться и особо подробно влезать в это дело. Это и нужная, и полезная, и очень бизнес ориентированная отрасль. Прибыль там приличная. Она хорошо развивается... У нас есть здесь и огромные плюсы, здесь есть, над чем надо работать&quot;, - добавил Путин.Хатьков ответил, что российские препараты, которые применяются сейчас в онкологии, абсолютно сопоставимы по эффективности с теми препаратами иностранного производства, которые являются оригинальными, они хорошо работают и обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочных эффекты западных аналогов.
https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
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здоровье - общество, россия, москва, владимир путин, игорь хатьков
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Игорь Хатьков
Путин назвал плюсы и минусы российской фармацевтической отрасли

Путин заявил, что фарма в России хорошо развивается, но есть над чем работать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил, что получает вопросы об эффективности российских лекарств, и отметил, что фарма в РФ хорошо развивается, но есть над чем работать.
Во время пленарного заседания Форума будущих технологий директор ГБУЗ города Москвы "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы", главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что в России активно создаются радиофармаптеки, заводы нового производства радиофармпрепаратов, больше радиоизотопов используются для различных целей медицины. По его словам, для того, чтобы лидерство России в этой отрасли укрепить, нужно двигаться дальше, объединяя усилия физических институтов и клиницистов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Путин спросил Хатькова, об эффективности российских и импортных лекарственных препаратов. "Вы знаете, что многие пациенты, и я получаю такие вопросы, они считают, что импортные препараты все-таки более эффективными являются, им больше подходят. Как в целом Вы могли бы максимально объективно ответить тем, кто задает эти вопросы? Или это чисто психологический вопрос, люди привыкли получать определенные препараты?", - уточнил президент.
«

"То, что нам нужно фарму развивать - это понятно, мы так и делаем, я здесь не стал сейчас останавливаться и особо подробно влезать в это дело. Это и нужная, и полезная, и очень бизнес ориентированная отрасль. Прибыль там приличная. Она хорошо развивается... У нас есть здесь и огромные плюсы, здесь есть, над чем надо работать", - добавил Путин.

Хатьков ответил, что российские препараты, которые применяются сейчас в онкологии, абсолютно сопоставимы по эффективности с теми препаратами иностранного производства, которые являются оригинальными, они хорошо работают и обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочных эффекты западных аналогов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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