https://ria.ru/20240214/putin-1927385567.html

В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию

В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию - РИА Новости, 14.02.2024

В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, до выборов президента РФ, сроки пока не определены, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:07

2024-02-14T17:07

2024-02-14T17:17

политика

турция

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, до выборов президента РФ, сроки пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интернет-изданию Life."Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (до выборов президента РФ - ред.)", - сказал Песков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240214/intervyu-1927341681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, турция, россия