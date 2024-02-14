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В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию - РИА Новости, 14.02.2024
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17:07 14.02.2024 (обновлено: 17:17 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927385567.html
В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию
В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию - РИА Новости, 14.02.2024
В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, до выборов президента РФ, сроки пока не определены, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:07
2024-02-14T17:17
политика
турция
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, до выборов президента РФ, сроки пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интернет-изданию Life."Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (до выборов президента РФ - ред.)", - сказал Песков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, турция, россия
Политика, Турция, Россия
В Кремле рассказали, когда может состояться визит Путина в Турцию

Песков: визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, до выборов президента РФ, сроки пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интернет-изданию Life.
"Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (до выборов президента РФ - ред.)", - сказал Песков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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