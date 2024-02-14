https://ria.ru/20240214/provokatsii-1927229837.html

Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений

Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений - РИА Новости, 14.02.2024

Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:57

2024-02-14T07:57

2024-02-14T07:57

россия

василий пискарев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке иноагентами к предстоящим в России президентским выборам провокаций около российских загранучреждений. "Комиссией зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.Депутат отметил, что организаторами акций проводятся встречи с представителями русскоязычных диаспор, где озвучиваются стратегии действий на предстоящих выборах, а также раздаются интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп. По его словам, идет подготовка к съемке перед российскими посольствами и консульствами сюжетов для СМИ с использованием экстремистской символики. "Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы направлены нами в МИД России", - добавил депутат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240213/ataki-1927065782.html

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россия, василий пискарев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, госдума рф, совет федерации рф