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Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений - РИА Новости, 14.02.2024
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:57
2024-02-14T07:57
2024-02-14T07:57
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василий пискарев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке иноагентами к предстоящим в России президентским выборам провокаций около российских загранучреждений. "Комиссией зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.Депутат отметил, что организаторами акций проводятся встречи с представителями русскоязычных диаспор, где озвучиваются стратегии действий на предстоящих выборах, а также раздаются интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп. По его словам, идет подготовка к съемке перед российскими посольствами и консульствами сюжетов для СМИ с использованием экстремистской символики. "Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы направлены нами в МИД России", - добавил депутат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, василий пискарев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Василий Пискарев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
Пискарев: иноагенты готовят провокации у загранучреждений к выборам президента
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке иноагентами к предстоящим в России президентским выборам провокаций около российских загранучреждений.
«
"Комиссией зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
Депутат отметил, что организаторами акций проводятся встречи с представителями русскоязычных диаспор, где озвучиваются стратегии действий на предстоящих выборах, а также раздаются интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп. По его словам, идет подготовка к съемке перед российскими посольствами и консульствами сюжетов для СМИ с использованием экстремистской символики.
"Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы направлены нами в МИД России", - добавил депутат.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
В ЦИК заявили о хакерских атаках на их портал