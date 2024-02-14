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Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений - РИА Новости, 14.02.2024
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07:57 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/provokatsii-1927229837.html
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений - РИА Новости, 14.02.2024
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:57
2024-02-14T07:57
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василий пискарев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке иноагентами к предстоящим в России президентским выборам провокаций около российских загранучреждений. &quot;Комиссией зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию&quot;, - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.Депутат отметил, что организаторами акций проводятся встречи с представителями русскоязычных диаспор, где озвучиваются стратегии действий на предстоящих выборах, а также раздаются интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп. По его словам, идет подготовка к съемке перед российскими посольствами и консульствами сюжетов для СМИ с использованием экстремистской символики. "Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы направлены нами в МИД России", - добавил депутат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, василий пискарев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Василий Пискарев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Пискарев: иноагенты к выборам готовят провокации у загранучреждений

Пискарев: иноагенты готовят провокации у загранучреждений к выборам президента

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о подготовке иноагентами к предстоящим в России президентским выборам провокаций около российских загранучреждений.
«

"Комиссией зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Депутат отметил, что организаторами акций проводятся встречи с представителями русскоязычных диаспор, где озвучиваются стратегии действий на предстоящих выборах, а также раздаются интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп. По его словам, идет подготовка к съемке перед российскими посольствами и консульствами сюжетов для СМИ с использованием экстремистской символики.
"Учитывая антироссийский характер деятельности организаторов данной акции, нельзя исключать и подготовку провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы направлены нами в МИД России", - добавил депутат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 13:46
 
РоссияВасилий ПискаревЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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