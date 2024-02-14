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МИД выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных - РИА Новости, 14.02.2024
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18:45 14.02.2024 (обновлено: 19:44 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/protest-1927418823.html
МИД выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных
МИД выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных - РИА Новости, 14.02.2024
МИД выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных
МИД выразил протест послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову из-за оскорбительных высказываний ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:45
2024-02-14T19:44
россия
узбекистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. МИД выразил протест послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову из-за оскорбительных высказываний ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева, сообщили в ведомстве.&quot;Четырнадцатого февраля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме&quot;, — говорится в релизе.В МИД подчеркнули, что подобные заявления противоречат отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом. Там также выразили уверенность в том, что с высказываниями ректора не согласно подавляющее большинство жителей Узбекистана. При этом в министерстве отметили, что не отождествляют слова Кудратходжаева с "настроем многонационального народа республики". В Москве также убеждены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о многовековой общей истории и ее ярких страницах. Речь идет прежде всего о совместной борьбе с фашизмом и Великой Победе над нацистской Германией.В ведомстве выразили надежду, что в ближайшее время МИД Узбекистана прокомментирует эту ситуацию "с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля". Там также добавили, что любые попытки извне или изнутри рассорить народы двух стран обречены на провал.Ранее ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они — оккупанты или идиоты. Впоследствии Россотрудничество прервало контакты с научным деятелем.
https://ria.ru/20240119/arest-1922369268.html
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россия, узбекистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Узбекистан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. МИД выразил протест послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову из-за оскорбительных высказываний ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева, сообщили в ведомстве.
«

"Четырнадцатого февраля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме", — говорится в релизе.

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В МИД подчеркнули, что подобные заявления противоречат отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом. Там также выразили уверенность в том, что с высказываниями ректора не согласно подавляющее большинство жителей Узбекистана. При этом в министерстве отметили, что не отождествляют слова Кудратходжаева с "настроем многонационального народа республики". В Москве также убеждены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о многовековой общей истории и ее ярких страницах. Речь идет прежде всего о совместной борьбе с фашизмом и Великой Победе над нацистской Германией.
В ведомстве выразили надежду, что в ближайшее время МИД Узбекистана прокомментирует эту ситуацию "с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля". Там также добавили, что любые попытки извне или изнутри рассорить народы двух стран обречены на провал.
Ранее ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они — оккупанты или идиоты. Впоследствии Россотрудничество прервало контакты с научным деятелем.
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