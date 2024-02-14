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"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане - РИА Новости, 14.02.2024
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18:34 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/proizvodstvo-1927417409.html
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане - РИА Новости, 14.02.2024
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане, рассчитывает на "позитивные новости" по этому вопросу весной, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:34
2024-02-14T18:34
экономика
авто
азербайджан
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане, рассчитывает на "позитивные новости" по этому вопросу весной, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация "АвтоВАЗа" в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ, отвечая на вопрос об организации крупноузловой сборки Lada в Азербайджане. "Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия "АвтоВАЗа", - добавил Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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экономика, авто, азербайджан, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз
Экономика, Авто, Азербайджан, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане, рассчитывает на "позитивные новости" по этому вопросу весной, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация "АвтоВАЗа" в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ, отвечая на вопрос об организации крупноузловой сборки Lada в Азербайджане.
«
"Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия "АвтоВАЗа", - добавил Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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ЭкономикаАвтоАзербайджанТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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