https://ria.ru/20240214/proizvodstvo-1927417409.html

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане - РИА Новости, 14.02.2024

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане, рассчитывает на "позитивные новости" по этому вопросу весной, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:34

2024-02-14T18:34

2024-02-14T18:34

экономика

авто

азербайджан

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878663104_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_e4109f800b8ff9c495d8e90e03f91d8e.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет переговоры о запуске производства Lada в Азербайджане, рассчитывает на "позитивные новости" по этому вопросу весной, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация "АвтоВАЗа" в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ, отвечая на вопрос об организации крупноузловой сборки Lada в Азербайджане. "Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия "АвтоВАЗа", - добавил Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240214/nissan-1927386516.html

азербайджан

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, азербайджан, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз