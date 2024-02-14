https://ria.ru/20240214/polnomochiya-1927314121.html

"Подключится Залужный": Зеленского предупредили об опасности после 21 мая

"Подключится Залужный": Зеленского предупредили об опасности после 21 мая - РИА Новости, 14.02.2024

"Подключится Залужный": Зеленского предупредили об опасности после 21 мая

Противники президента Украины Владимира Зеленского после официальной утраты им полномочий в ночь на 21 мая будут активно продвигать тему его нелегитимности,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:02

2024-02-14T13:02

2024-02-14T13:02

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Противники президента Украины Владимира Зеленского после официальной утраты им полномочий в ночь на 21 мая будут активно продвигать тему его нелегитимности, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники."Если резко ухудшится ситуация на фронте, начнутся из-за перебоев с западной помощью социально-экономические проблемы, продолжатся коррупционные скандалы, и всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента и тем более если к этому подключится Залужный, то тема "а президент-то нелегитимный" может этот накат дополнительно усилить", — подчеркнули в публикации.Отмечается, что в политических кругах Украины многие придерживаются мнения, что в мае Зеленский станет незаконным президентом, поскольку в конституции Украины нет запрета на выборы главы государства во время военного положения, говорится в материале.Во вторник депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.

https://ria.ru/20240214/sholts-1927246940.html

https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html

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в мире, владимир зеленский, александр дубинский, страна.ua, украина, верховная рада украины